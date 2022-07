Uomini e Donne, giunge al capolinea la storia tra l’amata coppia: è finita

Sembrerebbe essere proprio giunta al capolinea la storia d’amore di una coppia nata nello studio di Uomini e donne: è finita davvero?

Un’indiscrezione choc, quella che ha lanciato Amedeo Venza sul suo canale Instagram diverse ore fa. E che ha lasciato completamente di stucco tutti gli ammiratori della coppia. Conosciutisi all’interno dello studio di Uomini e donne, i due hanno scelto di iniziare un percorso di vita insieme una volta terminato il programma, ma adesso sembrerebbe che tra i due sia già finita.

Ci sono coppie che si sono conosciute all’interno dello studio di Uomini e donne e sono convolate a nozze – come l’amatissima ex corteggiatrice – e chi, invece, pone fine alla loro storia d’amore qualche tempo dopo la sua scelta. È il caso, ad esempio, di questo apprezzato ex tronista. Entrato a far parte del dating show di Maria De Filippi dapprima come corteggiatore ed in seguito come tronista, il giovane ha da subito conquistato tutti. Non è affatto un caso, quindi, se per lui sono scese tantissime corteggiatrice. Tra le tante, però, solo una ha fatto breccia nel suo cuore. I due, quindi, sono usciti mano nella mano dallo studio di Mediaset. Ed hanno fatto coppia fissa fino a qualche tempo. Adesso, però, sembrerebbe che la loro storia d’amore sia giunta al capolinea. Di chi parliamo?

Uomini e donne, è finita tra l’amata coppia? Cosa è emerso in queste ore

È già da diverso tempo che i fan della coppia sono allarmati, ma adesso sembrerebbe esserne arrivata proprio la conferma: tra i due ex protagonista di Uomini e donne sembrerebbe essere già finita. A rivelarlo ai suoi sostenitori, come dicevamo poco fa, è stato proprio Amedeo Venza sul suo canale Instagram. Stando a quanto si apprende dalle parole di una persona vicina alla coppia, sembrerebbe che i due si siano detti ‘addio’ diversi giorni fa. E che adesso non ci sia più nulla da fare per loro. Sapete di chi parliamo? Proprio di loro: Matteo Ranieri e Valeria Cardone!

Secondo quanto riporta Amedeo Venza, quindi, la storia dell’ex coppia di Uomini e donne sembrerebbe essere giunta al capolinea. In effetti, sono diversi gli indizi che facevano pensare che tra i due fosse finita diverso tempo fa, ma adesso sembrerebbe essere arrivata la conferma.

Ci teniamo a specificare che, al momento, nessuno dei due è intervenuto in merito. Fino ad ora, quindi, si tratta di un’indiscrezione e come tale deve essere presa. Cosa ne pensate? Vi piacevano Matteo e Valeria come coppia?