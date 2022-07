Ballando con le stelle, l’ex vincitrice ha preso una drastica decisione: è stata lei a spiegare i motivi della sua scelta.

L’estate è entrata nel vivo e, come ogni anno, i telespettatori dovranno rinunciate ai loro programmi preferiti per qualche mese. Dopo il consueto stop estivo, però, torneranno in onda tutte le trasmissioni più amate dal pubblico e, tra queste, non può mancare Ballando con le stelle.

Lo show del sabato sera di Milly Carlucci tornerà su Rai Uno a partire dall’8 ottobre 2022 e, con ogni probabilità, proseguirà fino a qualche giorno prima di Natale. In attesa di saperne di più, c’è una notizia che riguarda proprio una delle protagoniste assolute del programma dedicato alla danza. La ballerina ha preso una decisione importante, che cambierà notevolmente la sua vita.

La drastica decisione della ballerina di Ballando con le stelle: “Abbiamo deciso di andare via”

Tantissime novità e altrettante conferme nella nuova stagione televisiva di Rai e Mediaset, in partenza nell’autunno 2022. Tra i ritorni più graditi c’è senza dubbio quello di Ballando con le stelle, a cui sarà affidato, anche una volta, il sabato sera di Rai Uno. Le indiscrezioni sul possibile cast sono già tantissime e i fan non vedono l’ora di scoprire chi si metterà in gioco in pista, al ritmo di jive, walzer e cha cha cha. E tra le ballerine professioniste, salvo imprevisti, ci sarà anche lei, Alessandra Tripoli.

La ballerina palermitana è nel cast dello show di Milly Carlucci dal 2014 e nel 2018 è salita sul gradino più alto del podio, in coppia con l’attore Cesare Bocci. È stata proprio lei, intervistata da Di Più, a raccontare come è cambiata la sua vita di recente: Alessandra e il marito Luca Urso, anche lui ballerino, hanno deciso di lasciare definitivamente la Cina e trasferirsi in Italia. I due hanno vissuto per diversi anni a Hong Kong, dove nel gennaio 2021 è nato anche Liam, primo figlio della coppia.

“Io e mio marito abbiamo deciso di andare via e tornare in Sicilia, nella nostra Palermo. Ed è qui che passeremo le vacanze, con le nostre famiglie”, ha dichiarato la Tripoli, che annuncia di aver lasciato Hong Kong in modo definitivo. Una decisione derivata dalla situazione, ancora molto delicata, che la Cina sta vivendo a causa dell’epidemia di Covid 19.

Nella scorsa edizione di Ballando, Alessandra si è classificata terza in coppia con Morgan: a chi sarà affiancata quest’anno? Non vediamo l’ora di scoprirlo.