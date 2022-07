Cambia tutto a Beautiful: nulla sarà come prima dopo il gesto di Finn; cosa accadrà nelle prossime puntate della soap.

Nelle puntate di Beautiful in onda in Italia sta accadendo davvero di tutto, ma tenetevi forte: in America è scoppiata una vera e propria bomba. Protagonista assoluto degli episodi americano proprio lui, il dottor John Finnegan, per tutti semplicemente Finn.

Il medico ne ha già passate tante, tra tradimenti e test di paternità falsificati, ma ben presto arriveranno nuovi colpi di scena per lui. Finn riuscirà a convolare a nozze con Steffy, ma dovrà fare i conti con la sua mamma biologica, la spietata Sheila Carter. Il ragazzo sarà ridotto in fin di vita, ma in ospedale accadrà qualcosa di incredibile. Se non temete spoiler e siete curiosi di scoprire tutto, continuate a leggere.

Beautiful anticipazioni: il gesto di Finn cambierà tutto, colpo di scena

Finn è vivo! Vi abbiamo già anticipato che il medico non perderà la vita nella sparatoria causata da Sheila, nonostante tutti pensano che sia morto. A salvargli la vita la sua mamma adottiva Li, che lo accudirà in una stanza segreta. Ma cosa accadrà quando anche quest’ultima verrà fatta fuori da Sheila?

Anche la povera Li, infatti, sarà vittima di un terribile incidente: la sua auto, seguita da Sheila, cadrà in acqua da un pontile. Tutto fa pensare che Li sia morta ma a Beautiful, si sa, le sorprese sono sempre dietro l’angolo. In attesa di scoprire il destino della donna, c’è da capire anche quale sarà quello di Finn.

Il ragazzo è ancora allettato, da poco di nuovo cosciente, e solo Sheila sa che è ancora vivo. La donna sarà in grado di occuparsi di lui? Ebbene, pare proprio che non ce ne sarà bisogno. Le ultime anticipazioni provenienti dall’America rivelano che Finn scapperà! Proprio così, il medico lascerà di nascosto la stanza segreta in cui è ormai da diverso tempo, sfuggendo a Sheila. Dove si recherà?

Questo non è ancora chiaro, ma, probabilmente, Finn si paleserà in carne ed ossa davanti alla sua dolce metà, Steffy. La giovane Forrester scoprirà così che suo marito è ancora vivo? Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti.