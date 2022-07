Dalla vittoria ad Amici a cantante di successo: com’è cambiata negli anni Alessandra Amoroso?

Dalla vittoria ad Amici ad incredibile cantante di successo, ma com’è cambiata negli anni Alessandra Amoroso? Farete difficoltà a crederci.

Si è da poco conclusa la ventunesima edizione di Amici con la vittoria di Luigi, ma il numerosissimo pubblico del talent non può fare a meno di ricordare quei giovanissimi talenti che hanno fatto la storia del programma. Tra questi, c’è lei: Alessandra Amoroso!

Tra qualche giorno, Alessandra Amoroso sarà la protagonista di un evento unico ed imperdibile. La cantante salentina, infatti, è la seconda artista donna a tenere un concerto allo stadio San Siro di Milano. Insomma, ne vedremo sicuramente delle belle! In attesa di avere qualche piccola anticipazione in più sull’evento, siete curiosi di scoprire come è cambiata in tutti questi anni? Era esattamente il 2008 quando Alessandra Amoroso otteneva un banco nella famosa scuola d’Italia e cavalcava l’onda del successo subito dopo la sua vittoria, ma com’è cambiata in tutto questo tempo? Oggi è bellissima mentre all’epoca era solo una ragazzina, ma ecco come si mostrava.

Com’è cambiata Alessandra Amoroso dai tempi di Amici ad oggi

Seppure ad oggi sia una cantante di successo, non si può fare a meno di ricordare quando Alessandra Amoroso era tra i banchi di scuola. È entrata a far parte del talent di Maria De Filippi nel lontano 2008, ma forse non tutti sanno che – ancora prima di diventare una sua allieva ufficiale – la cantante aveva già tentato l’anno prima di entrarvi, ma con scarso successo. L’anno successivo, invece, è stato l’anno della svolta: non solo ha ottenuto un banco, ma è riuscita ad aggiudicarsi anche la vittoria. Ricordate cosa successe quando cantò al centro studio Immobile?

Tra i tantissimi talenti che si sono alternati nella scuola di Amici, Alessandra Amoroso è tra coloro che – ancora adesso – è famosissima. Siete curiosi, però, di sapere com’è cambiata negli anni? Siamo riusciti a rintracciare un vecchio video che ce la mostra durante una sua esibizione sul palco di Amici. Vi assicuriamo: vederla com’era all’epoca vi farà venire i brividi. Il motivo? Guardate un po’ qui:

Farete davvero difficoltà a crederci, ma si vede chiaramente che Alessandra Amoroso non è per nulla cambiata nel corso degli anni. Dopo la sua vittoria ad Amici, di strada ne ha fatta, ma per il resto è sempre identica. Non credete?