“Credo non abbiano avuto il coraggio” Clarissa Selassié spiazza tutti con una sua risposta social.

Abbiamo conosciuto Clarissa Selassié nella sesta edizione del Grande Fratello Vip; inizialmente era entrata come concorrente unico insieme a Lulù e Jessica, quest’ultima vincitrice del reality, poi il ‘trio’ è stato sciolto.

Per Clarissa l’esperienza nella casa si è conclusa prima del previsto, è stata eliminata diversi mesi prima della conclusione dato che poi la permanenza è stata prolungata. Ma la personalità della giovane non passa inosservata e anche durante le dirette, mentre era seduta tra gli altri eliminati, la sua presenza si faceva sentire. Ma non solo, più volte sono state mostrate in puntata sue considerazioni fatte sui social che hanno creato non poco ‘caos’.

Diciamo che ha un carattere molto peperino. Nelle ultime ore ha risposto ad alcune domande dei fan che la seguono su instagram e ad una questione in particolare senza peli sulla lingua si è espressa, la sua è una risposta chiara e diretta.

Clarissa Selassié spiazza tutti, ha le idee chiare: “Credo non abbiano avuto il coraggio”

Clarissa Selassié è la più piccola delle sorelle Selassié. Lei, Jessica e Lulù sono state sicuramente tra le protagoniste della sesta edizione del GF vip,edizione che ha visto trionfare Jessica. Tutte e tre sono oggi molto seguite sui social e il seguito dei fan sembra voler crescere.

Clarissa è molto attiva e spesso interagisce con coloro che la seguono aprendo il box delle domande. Ed è quello che ha fatto nelle ultime ore, dove alla domanda ‘che ne pensi delle opinioniste del Gf Vip’, non ci ha pensato due volte e ha risposto senza peli sulla lingua.

Lei esordisce spiegando che ha il massimo rispetto per la carriera di due donne come la Bruganelli e Orietta Berti ma in questi mesi, dice, si era sempre espressa confessando di voler fare l’opinionista: “Credo che non abbiano avuto il coraggio di osare e mettere una figura peperina come me”. L’ex concorrente spiega che sicuramente il suo pubblico avrebbe interessato una fascia più vasta. Continua commentando che nonostante i suoi 20 anni era pronta a dire la sua e che secondo il suo parere non è la gavetta a prepararti.

“Credo che la televisione si debba un po’ svecchiare perchè quest’anno la più giovane ha 60 anni”, e conclude scrivendo di dare spazio ai giovani: “Siamo tanti e abbiamo voglia di lavorare”. Clarissa a quanto pare è stata molto diretta: voi cosa pensate del suo commento?