Dopo Vite al Limite si mostra così, ma com’era Lindsey prima? Sconvolgente: non tutti la ricordano

Grazie a Vite al Limite è dimagrita tantissimo ed oggi si mostra così, ma com’era Lindsey prima? Non tutti la ricordano: resterete sotto choc.

Vite al Limite è uno di quei programmi che ti cambia la vita dall’oggi al domani! Chi vi prende parte, è consapevole del percorso che va ad affrontare e di quanto la dieta imposta dal dottor Nowzaradan sia estremamente rigorosa.

Nel corso di queste dieci edizioni di Vite al Limite, il numeroso pubblico dello show ha avuto la possibilità di assistere a trasformazioni davvero sconvolgenti. Proprio recentemente, ad esempio, vi abbiamo mostrato quello di Doug Armstrong, spiegandovi com’è cambiata la sua vita dopo il programma. Se si fa riferimento a grossi traguardi ed incredibili record, però, non possiamo fare a meno di raccontarvi la storia di Lindsey Witte. Abituata a mangiare tantissimo dall’infanzia per via di una molestia subita da suo padre, la donna aveva raggiunto quasi i 300 kg di peso e veniva fortemente ostacolata da suo marito a dimagrire. Nonostante questo, però, Lindsey si è resa conto di quanto le sue condizioni di salute fossero estremamente gravi e, seppure non supportata da chi avrebbe dovuto farlo, ha chiesto aiuto al dottor Nowzaradan. Oggi si mostra così, ma com’era prima di Vite al Limite?

Com’era Lindsey Witte prima di Vite al limite?

Da come si può chiaramente comprendere, quindi, Vite al limite ha completamente cambiato la sua vita. Nonostante il mancato supporto di suo marito, Lindsey è riuscita a portare a termine un percorso sensazionale grazie alla sua costanza, dimagrendo tantissimo chili. Ancora oggi, dando uno sguardo al suo canale Instagram, abbiamo constatato che continua a godere di un’ottima forma fisica. In molti, però, non ricordano com’era prima di prendere al programma di Real Time.

Oggi Lindsey è finalmente sorridente e gode di una forma fisica davvero pazzesca, com’era prima di prendere parte a Vite al Limite? Sul web, si dice che la donna sia entrata a far parte dei pazienti del dottor Nowzaradan con un peso che sfiorava i 300 kg e che ne sia usciti con quasi 100 kg in meno. Guardatela qui:

Ricordavate com’era prima di prendere parte a Vite al Limite? A questo punto, non ci resta che farle i nostri più sinceri complimenti.