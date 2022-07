Famoso personaggio torna in televisione a 90 anni: vuole darsi un’altra occasione

Il famoso personaggio ha scelto di ritornare in tv nonostante i suoi 90 anni: vuole darsi un’altra occasione, davvero fantastico!

Chi lo dice che giunti ad una certa età bisogna appendere le ‘scarpette al chiodo’? Lo sanno bene Paolo Bonolis, che proprio recentemente ha svelato chi potrebbe essere il suo ‘erede’, e Gerry Scotti, per la cui ‘pensione’ bisogna aspettare ancora un po’. A darcene, però, la conferma è stato un personaggio famoso, che ha scelto di ritornare in tv nonostante i suoi 90 anni.

Non è da tutti rendersi conto di poter ancora dare tanto al proprio pubblico, c’è da dirlo! È proprio per questo motivo che quando l’amato personaggio è ritornato in televisione, nonostante i suoi ben 90 anni, i suoi ammiratori non hanno potuto fare a meno di esultare per lui. È stata una colonna portante dello spettacolo italiano, nonché conduttore di tantissimi programmi di successo, ed adesso che è ritornato sul piccolo schermo, tutti sono entusiasti di rivederlo in azione. Sapete di chi stiamo parlando? Proprio di lui!

L’amato personaggio ritorna in televisione a 90 anni: tutti pazzi per lui!

Quando il giovane conduttore ha proposto all’amato personaggio tv di ritornare sul piccolo schermo a 90 anni, non si sarebbe mai immaginato la sua risposta positiva. Il tutto, infatti, era partito come una ‘semplicissima’ ospitata nella sua trasmissione dell’estate. Quando, però, ha avuto dinanzi a sé una vera e propria stella dello spettacolo italiano, non solo non ha potuto fare a meno di compiere un gesto da brividi, ma non si è trattenuto dal proporgli di diventare un ospite fisso del programma. Un’occasione, quindi, che il giovane conduttore ha sfruttato e colto al balzo! È così, quindi, che in ciascuna puntata della trasmissione Punti di vista, in onda su GO TV ogni Lunedì sera, Kevin Dellino avrà Emilio Fede al suo fianco.

Nonostante i suoi 90 anni ed una carriera alle spalle piuttosto navigata, Emilio Fede ha immediatamente accettato buon volentieri la proposta di Kevin Dellino. “Ne ho viste tante, ma di affetto e gentilezza come questi, non ne ho visti mai”, ha detto il famoso direttore. Infine, al settimanale ‘Chi’, il buon Fede ha rivelato di essere molto emozionato per questo ritorno. E di aver avuto gli occhi lucidi quando si è reso conto che era nuovamente in uno studio televisivo.

Congratulazioni e bentornato, caro direttore!