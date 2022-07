Gf Vip, si sposano e celebrano il battesimo del figlio nello stesso giorno: meraviglioso; splendida notizia per la coppia nata nella casa più spiata della tv.

Quante storie abbiamo visto nascere nella Casa del GF Vip? Flirt passeggeri, che si sono esauriti al termine del reality, ma anche vere e proprie favole d’amore. Come quella di cui vi parleremo oggi, che riguarda una delle coppie più amate del momento.

I due si sono conosciuti proprio sotto gli occhi vigili della telecamere del GF e, a distanza di qualche anno, sarebbero pronti a pronunciare il fatidico ‘sì’. E non è tutto: nello stesso giorno delle nozze, la coppia avrebbe in programma di celebrare anche il battesimo del loro primogenito, nato il 19 febbraio 2022. Scopriamo tutti i dettagli di questa meravigliosa indiscrezione.

Nozze e battesimo nello stesso giorno: splendida notizia per la coppia del GF Vip

In pochi avrebbero scommesso su di loro: quando si sono conosciuti ed innamorati nella casa del GF Vip, erano tanti gli scettici. Le storie nate nella Casa di Cinecittà, in effetti, devono superare una grande prova: il sentimento è davvero forte da resistere anche nella ‘vita reale’? Per loro la prova è stata ampiamente superata.

A distanza di circa due anni e mezzo dalla nascita del loro amore, Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sono più innamorati che mai. E sono in tre! Lo scorso febbraio è nato il piccolo Gabriele, primo figlio della coppia e secondo di Clizia, già mamma di Nina, nata dal precedente matrimonio con Francesco Sarcina. E, a proposito di matrimonio, i due ex gieffini sarebbero pronti a sposarsi!

Secondo un’indiscrezione riportata da Nuovo Tv, Clizia e Paolo celebreranno il battesimo di Gabriele in Sicilia, a Lampedusa, il prossimo settembre. Un battesimo che, però, potrebbe nascondere un dolcissimo ‘segreto’: i due ex del GF Vip potrebbero sposarsi proprio nello stesso giorno. Festeggiamenti doppi, in un giorno che non potrà che essere magico.

Al momento, però, ricordiamo che si tratta di una semplice indiscrezione e che i diretti interessanti non hanno confermato né smentito. Non ci resta che attendere per saperne di più!