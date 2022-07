Il loro amore era nato sul set ma adesso pare si siano lasciati: rapporto al capolinea

Dall’amore nato sul set alla relazione giunta al capolinea, i due si sarebbero lasciati: non sono più una coppia, cosa è successo

Il loro amore sarebbe giunto al capolinea, ad oggi non sarebbero più una coppia. Sebbene non vi siano notizie ufficiali, l’indiscrezione sembrerebbe in realtà fondata. Avrebbero deciso di restare semplicemente amici. Ma cosa li ha spinti a prendere questa strada?

Il loro era un amore scoppiato sul set di uno dei successi cinematografici della storia, dal 2020 avevano intrapreso un cammino comune diventando una coppia ufficializzata poi al pubblico. Tuttavia, oggi le loro strade si sarebbero separate. Il motivo che avrebbe portato a questo allontanamento? Scopriamo insieme di più!

Amore al capolinea per la coppia: si sono lasciati

Mission Impossible 7 non ha ottenuto solamente un successo clamoroso sul grande schermo ma ha regalato a Tom Cruise ed a Haylay Attwell anche una splendida storia d’amore. Dal 2020 ad oggi, o comunque sino a poco fa, i due facevano coppia fissa.

L’amore tra i due che oggi si direbbe giunto al capolinea, è sbocciato sul set ed ha preso il via anche lontano dalle telecamere. Sul set sarebbe scoppiata la scintilla ma anche lontano da questo i due avevano una complicità che li ha portati a condividere parte del loro percorso insieme. Ma poi qualcosa è andato storto, ad oggi sembrerebbe si parli sono di una ‘bella amicizia’.

E’ il The Sun a fornire la notizia facendo sapere che già all’ultima premiere dell’ultimo film Top Gun: Maverick i due hanno presenziato insieme ma non più come coppia. Nonostante la forte intesa però, già nel 2021, la coppia aveva attraversato un periodo di crisi. Tuttavia dopo un momento burrascoso, la tempesta sembrava essere superata. Oggi però apprendiamo che Tom e Haylay avrebbero scelto di continuare i loro rapporti solo come buoni amici. A cosa è dovuta la rottura? I motivi non sono resi espliciti, tuttavia si è pensato che i primi problemi tra i due sono emersi quando hanno ufficializzato la coppia al pubblico, diventando spesso oggetto di attenzione mediatica.

Non è certo che la loro separazione tuttavia sia definitiva, chissà che non si tratti forse di un momento passeggero e che la scintilla dell’amore faccia di nuovo ‘gong’ nei loro cuori. Voi che dite?