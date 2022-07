La dottoressa Pimple Popper, Sharon non avrebbe mai voluto questo: impensabile!

La dottoressa Pimple Popper, Sharon non avrebbe mai voluto questo: davvero impensabile quello che le è successo, incredibile.

Un caso piuttosto ‘insolito’, quello che si è presentato nello studio de La dottoressa Pimple Popper e che ha lasciato la stessa col fiato sospesa. Sia chiaro: la storia di cui vi stiamo andando a parlare non ha nulla a che vedere con quella di Brittany, ma si tratta ugualmente di qualcosa di piuttosto ‘misterioso’. Pronti a scoprire la storia di Sharon?

Alla famosa dermatologa californiana, Sharon ha scelto di rivolgersi per via dell’escrescenza cresciutole sulla parte superiore del fianco sinistro nel 2001. Subito la nascita di sua figlia, infatti, la donna ha raccontato di aver visto spuntare questo bozzo, che man mano è diventato sempre più grande. Anche lei – così come Matthew – si è rivolta ad altri medici prima di Sandra Lee, ma nessuno di loro l’ha aiutata. La cisti, infatti, veniva rimossa in quel momento – e ce lo confermano le sue due cicatrici – ma ricompariva dopo un po’ di tempo. “Emana un odore terribile. La mia vita è cambiata”, ha raccontato alle telecamere del programma.

La dottoressa Pimple Popper, il caso ‘insolito’ di Sharon: cos’è successo

“Non potevo liberarmene, ma dovevo solo rassegnarmi”, ha spiegato Sharon alle telecamere de La dottoressa Pimple Popper. Rivelando, quindi, le parole di un medico che le aveva inizialmente rimosso la cisti, ma con scarsi risultati. “Mi vergogno”, ha continuato a dire prima di presentarsi nello studio di Sandra Lee. In effetti, si tratta di un caso piuttosto ‘strano’. È pur vero che la cisti può ricomparire da un momento all’altro, ma se si elimina con dedizione la sacca, non dovrebbe esserci più problemi. Questo significa, quindi, che le prime operazioni non sono state portate a termine con attenzione? Molto probabilmente, si!

L’intervento di rimozione non è stato affatto una cosa da niente! Dal momento che nelle scorse operazioni, la cisti non è stata rimossa granché, al suo interno adesso vi era molto contenuto cicatriziale, che ne rendeva difficile l’asportazione. Inutile sottolineare, però, che la dottoressa è riuscita nel suo intento. Ed ha completamente rimosso la cisti e la sua sacca.

Ancora una grande vittoria per la dottoressa, quindi!