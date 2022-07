Masterchef ha stravolto la sua vita! Cosa fa oggi il vincitore della terza edizione? Non immaginereste mai

Oggi il vincitore della terza edizione di Masterchef ha completamente rivoluziona la sua vita: sapete cosa fa? Non immaginereste mai.

Non è estate senza Temptation Island – e proprio recentemente Filippo Bisciglia si è espresso in merito – ma nemmeno senza le repliche di Masterchef si può dire che sia arrivata la ‘bella stagione’. Da diversi mesi a questa parte, infatti, il famoso talent culinario è in replica con la sua terza edizione su Cielo. Ricordate chi fu il suo vincitore? Scopriamo insieme cosa fa oggi.

A distanza di qualche mese dalla fine dell’undicesima edizione di Masterchef, che ha visto trionfare una delle sue concorrenti più talentuose, e in attesa della nuova, Cielo ha voluto riproporre la ‘storia’ del talent culinario ogni pomeriggio. Attualmente, per chi non lo sapesse, stanno andando in onda le repliche della terza edizione. Si, avete letto proprio bene: tutti gli amanti di Masterchef stanno rivivendo tutte le emozioni che si sono alternate nell’edizione vinta da Federico Francesco Ferrero, il simpaticissimo medico nutrizionista torinese. A proposito di lui, però, siete curiosi di sapere che cosa fa oggi? Rintracciandolo su Instagram, sembrerebbe che la sua vita sia stata completamente stravolta dopo la vittoria al talent.

Cosa fa oggi il vincitore della terza edizione di Masterchef? Cosa abbiamo scoperto

Ancora prima di Valerio Braschi – la cui vita dopo Masterchef è profondamente cambiata – è stato proprio Federico Francesco Ferrero ad accaparrarsi il montepremi finale previsto per la terza edizione del talent. Sono trascorsi quasi 10 anni dal suo trionfo, eppure in tantissimi si chiedono come sia cambiata la sua vita dopo il programma. Siete curiosi di saperlo anche voi? Stando a quanto si apprende dal suo canale Instagram, sembrerebbe che la sua vita sia stata davvero stravolta! La sua professione ‘principale’ – come recita la bio su instagram – continua ad essere quella di medico nutrizionista, ma accanto ad essa il buon Federico ha aggiunto altre attività.

Oltre a svolgere la professione di medico nutrizionista, infatti, il vincitore della terza edizione di Masterchef oggi è anche un ‘food journalist’ per La stampa e uno chef a tutti gli effetti. Insomma, ne ha fatta di strada dopo il talent!

Anche voi facevate il tifo per lui?