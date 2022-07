Tutti pazzi per Penelope di Bridgerton, ma com’era prima del successo? Questo scatto vi lascerà di stucco

Veste i panni di Penelope in Bridgerton ed ha conquistato tutti, ma com’era prima del successo la splendida attrice? Questo scatto vi lascerà di stucco.

Se le nuove puntate di Stranger Things, di cui recentemente vi abbiamo svelato un retroscena pazzesco, ha conquistato tutti, non possiamo dire il contrario di Bridgerton. Attualmente, continua ad essere disponibile su Netflix la seconda stagione, ma forse non tutti sanno che l’amatissima serie tv è stata confermata anche per una terza. Insomma, un successo davvero spropositato!

Sono tantissimi i personaggi che si sono alternati in queste due edizioni di Bridgerton, ma tra quelli che sono entrati subito nel cuore dei suoi spettatori non si può fare a meno di ricordare quello di Penelope. Migliore amica di Eloise, anche la giovane è coinvolta negli scandali che vi sono a corte e che rappresentano il vero e proprio fulcro della serie tv. Insomma, da come si può chiaramente immaginare, si tratta di un personaggio sicuramente centrale. Siete curiosi, però, di sapere com’era prima del successo? In Bridgerton, siamo abituata a vederla con abiti d’epoca e lunghi capelli ricci di colore rosso, ma com’era prima? Questo scatto che abbiamo rintracciato vi lascerà di stucco.

Com’era Penelope di Bridgerton prima del successo?

La bellissima Penelope Featherington è tra le principali protagoniste di Bridgerton. Il suo personaggio, così come il suo carattere, ha conquistato tutti. Ed è per questo che, ad oggi, sono davvero tantissime le persone che si chiedono qualche cosa in più sul suo conto. Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che la sua carriera da attrice sia iniziata da piccolissima, ma che il vero e proprio successo sia iniziato nel 2018, quando ha preso parte alla serie tv Derry Girls. Da lì, poi, è arrivato Bridgerton ed il resto è storia. Com’era, però, prima di cavalcare l’onda del successo come attrice?

Spulciando il suo canale Instagram, sul quale è attivissima, siamo riusciti a rintracciare uno scatto del 2016. All’epoca, Nicola aveva già iniziato la sua carriera da attrice, ma non era ancora famosissima. Com’è cambiata nel corso degli anni? Guardatela qui:

Per noi, è rimasta sempre la stessa, no?