“Abbiamo detto basta”: il programma Rai chiude i battenti, non lo vedremo più

L’amato programma Rai chiude i battenti: “Abbiamo detto basta”, l’annuncio lascia tutti di stucco, non lo vedremo proprio più.

Sembrerebbe proprio che la prossima stagione televisiva sia una stagione ricca di incredibili novità. Tra clamorose new entry – di cui Stefano De Martino è il maggior protagonista – e dolorosi ‘addii’, i programmi che andranno in onda a partire da Settembre prossimo saranno totalmente imperdibili.

Soltanto pochissimi giorni fa, le rispettive aziende televisiva hanno presentato i loro prossimi palinsesti. Se Mediaset, però, ha annunciato il ritorno di un programma che tutti attendono da tempo, la Rai non ha potuto fare a meno di comunicare la totale assenza sui suoi canali di un famoso programma. A distanza di anni dalla sua prima messa in onda, la trasmissione chiude i battenti. Una notizia dolorosissima, da come si può chiaramente, ma a quanto pare inevitabile. “Abbiamo detto basta”, è stato riferito a La stampa in merito all’assenza dei palinsesti. Siete curiosi di sapere di quale programma Rai stiamo parlando? Resterete anche voi sotto shock!

È stato deciso: il programma Rai chiude i battenti, brutta notizia!

A distanza di qualche mese dall’inizio della sua nuova edizione, è stata confermata la sua totale chiusura: il programma Rai chiude i battenti! Sarà una addio definitivo? Assolutamente no! Come riferito a La stampa, sembrerebbe che la trasmissione non sia stata definitivamente cancellata dai vertici Rai, ma che sia momentaneamente giunta al termine. “Ha trovato la sua fine fisiologica, diciamo così, in questa terza stagione”, è stato detto. Inutile dirvi che la notizia della sua chiusura ha rattristato, e non poco, tutti i suoi telespettatori, che sperano in suo ritorno. Sapete di quale programma tv stiamo parlando? Proprio del famoso ‘Una pezza di Lundini’: l’avreste mai immaginato?

In onda fino a qualche tempo fa con la sua terza stagione, ‘Una pezza di Lundini’ ha salutato il suo pubblico, ma – come dicevamo – potrebbe non essere un addio definitivo. “Io e Valerio abbiamo detto basta. L’ultima puntata ha chiuso un cerchio. Ma la Rai non ci ha cancellato”, ha commentato a La stampa il buon Gianmaria Tammaro.

Al momento, quindi, non si parla di ritorno in tv, ma non si parla nemmeno di una totale esclusione. “Forse ‘Una pezza’ potrà tornare più avanti, tra qualche tempo”, ha detto ancora. Vi dispiace?