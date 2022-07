Protagonista di Un altro domani, l’attrice è completamente diversa fuori dal set: faticherete a riconoscerla

Protagonista assoluta della soap Un altro domani, l’attrice è completamente diversa fuori dal set: faticherete a riconoscerla in questi scatti.

Una storia avvolgente, che sta conquistando i telespettatori italiani, puntata dopo puntata. Parliamo di Un altro domani, la soap opera spagnola che Canale 5 ha proposto per l’estate 2022, nella fascia pomeridiana normalmente occupata da Uomini e Donne.

Una storia che si snoda su due archi temporali e narra le vicende di Carmen e Julia, nonna e nipote, dai destini intrecciati. La protagonista della trama degli anni Cinquanta è proprio lei, Carmen Villanueva, figlia dell’imprenditore Francisco, proprietario della fabbrica dove lavora Kiros: tra i due nascerà una tormentata storia d’amore. In attesa di scoprire di più, siete curiosi di vedere com’è l’attrice fuori dal set? Resterete incantati.

È Carmen in Un altro domani: l’attrice è molto diversa fuori dal set

Caparbia e determinata, incurante dei pregiudizi dell’epoca e desiderosa di aiutare il prossimo: il personaggio di Carmen sta conquistando i telespettatori di Un altro domani. A darle il volto è l’attrice spagnola Amparo Pinero, 24 enne, nata a Murcia. Attrice che si è calata perfettamente nei panni della giovane approdata in Guinea, ma l’avete vista fuori dalle vesti di Carmen?

Addio all’acconciatura della Villanueva, l’attrice ha portato per lungo tempo i capelli lunghissimi! Sul suo canale Instagram, potrete trovare diversi scatti in cui Amparo sfoggia una chioma liscia e lunghissima. Un look ben diverso da quello del suo alter ego Carmen, date un’occhiata:

Eh si, sembra un’altra persona. Ma non è tutto: i fan italiani potrebbero aver riconosciuto l’attrice, che non è un volto del tutto sconosciuto nel nostro Paese. Amparo ha, infatti, interpretato la motociclista Lola nella serie Netflix Summertime.

I volti noti della serie Un altro domani

Non solo Amparo tra i volti conosciuti al pubblico italiano. Nel cast di Un altro domani ci sono diverse vecchie conoscenze per i telespettatori di Canale 5: tantissimi ex protagonisti de Il Segreto. Da Elena, che interpretava Candela, al malvagio Ventura, che ne Il Segreto era Olmo Mesia, fino ad arrivare a Mabale, interprete di Terence, marito di Soledad Castro. Voi li avevate riconosciuti?