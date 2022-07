Serena Rossi non si aspettava tutto questo: la notizia lascia tutti senza parole

Serena Rossi, la notizia inaspettata lascia tutti completamente senza parole: la splendida attrice non si aspettava tutto questo!

Attrice amatissima e seguitissima, dagli esordi sul piccolo schermo la splendida Serena Rossi ha ottenuto un successo incredibile. La magnifica attrice è reduce da un successo davvero inaspettato, la notizia lascia tutti di stucco.

Dopo l’esordio nei panni di Carmen nella famosissima fiction in onda su Rai 3, Un Posto al Sole, Serena Rossi non si è più fermata. La sua è stata una scalata verso l’ambito successo e possiamo dire che lo ha assolutamente meritato. Ma una notizia che riguarda l’amatissima attrice arriva proprio in questi ultimi giorni. Di cosa parliamo? Scopriamo insieme cosa ha lasciato Serena Rossi completamente senza parole!

Serena Rossi senza parole: la notizia lascia di stucco

E’ da qualche settimana ormai che su Rai 1, la Domenica sera sta andando in onda in replica la prima stagione della seguitissima fiction che ha fatto il suo esordio un anno fa, Mina Settembre. L’amatissima protagonista, Serena Rossi è incredula per quanto sta accadendo, la notizia è davvero splendida. Nonostante si tratti di ‘repliche’ della prima stagione, in attesa della messa in onda dei nuovi episodi, i fan della fiction non si stanno perdendo nemmeno una puntata. Mina Settembre vanta così la Domenica sera uno share di oltre il 17%. Sono circa 2,5 milioni i telespettatori che si stanno appassionando per la seconda volta agli episodi della prima stagione.

Nel frattempo in cui ci chiediamo quando finalmente potremo seguire le nuove vicende di Mina Settembre, la Rai ci regala in prima serata l’ultima sera del weekend le puntate della primissima stagione in cui Serena Rossi ha debuttato nei panni della fantastica Mina. Tutti ci chiediamo cosa accadrà nella nuova stagione, dove protagoniste sono anche le vicende amorose che vedono Mina Settembre dibattersi tra l’amore di Domenico e quello del suo ex marito Claudio. Queste e tante altre saranno le incredibili novità che prossimamente vedremo andare in onda. A voi è piaciuta Mina Settembre? Noi non vediamo l’ora sia Domenica per una nuova replica nell’attesa della seconda stagione!