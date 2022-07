The Voice, non sapeva di essere incinta: ha partorito in Calabria

The Voice, la cantante non sapeva di essere incinta ed ha partorito in Calabria.

Un fatto che ha sorpreso sicuramente la stessa cantante dato che ha partorito non sapendo in precedenza di aspettare un bambino. A dare la notizia Tgcom che ha raccontato la ‘storia’ dell’artista che ha dato alla luce una bambina in Calabria.

La rarità del lieto evento è data dal fatto che, come abbiamo detto, la donna non sapeva assolutamente di essere in attesa. Come fa sapere un amico a Tgcom, aveva iniziato ad accusare da tempo dolori credendo fossero coliche tanto che aveva anche cominciato a fare usi di antidolorifici. Ed è così che la cantante è diventata mamma di una bambina proprio in Italia.

Eventi da ricordare, e sicuramente quello che è successo alla cantante non è una cosa che si dimentica facilmente. Il fatto è stato raccontato da Tgcom, e ha spiegare cos’è successo è stato l’amico della ‘protagonista’. Ma che cos’è accaduto? Una rarità certo, ma non è la prima volta che accade, infatti, una donna è diventata mamma di una bambina non sapendo in realtà di essere incinta. Lei è un personaggio molto noto, infatti ha partecipato al talent show The Voice Brasil, dove con la sua voce conquistò il pubblico.

Manoela Fortuna, 28enne originaria del Brasile, era in Italia, precisamente a Vibo Valentia ed è qui che ha dato alla luce Esperanza, nome scelto per la bambina che non sapeva di aspettare. Da diverso tempo aveva cominciato a prendere antidolorifici per i dolori poi la situazione è andata peggiorando nelle ultime ore, e per questo si è rivolta all’ospedale ed è lì che i medici hanno scoperto che in realtà erano doglie. Manoela oggi è mamma della piccola Esperanza.