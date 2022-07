Tom Cruise, spunta un ‘retroscena’ sul suo conto: il racconto è incredibile

Tom Cruise, spunta un retroscena sul suo conto: è accaduto durante le riprese di un film.

Tom Cruise non ha bisogno di presentazioni dato che è famoso in tutto il mondo. Il successo è arrivato forte grazie ai personaggi portati in scena in questi lunghi anni di carriera. E per ogni personaggio, dato che il riscontro da parte dei fan è stato grande, ha ottenuto grandi guadagni.

Basti pensare all’ultimo film, il sequel di Top Gun che ha guadagnato al botteghino milioni di dollari nelle prime settimane di messa in onda, e nelle seguenti settimane i numeri sono cresciuti. L’attore ha lavorato molto anche in Italia, ha girato film, scene incredibili, e di conseguenza molti attori, registi, produttori italiani hanno lavorato con lui. E qualcuno, in un’intervista rilasciata a Il corriere della sera, ha rivelato un retroscena inedito proprio sul conto dell’attore.

Tom Cruise, spunta un retroscena inaspettato: il racconto è incredibile

A Maggio del 2022 è uscito il sequel del film di successo Top Gun, che vede protagonista l’attore Tom Cruise. Grazie a questa pellicola, la cui prima uscita c’è stata nel 1986, l’attore diventò una delle principali star di Hollywood.

Adesso, questa nuova uscita ha guadagnato altrettanto successo e i numeri sono pazzeschi. Infatti Top Gun il secondo weekend di programmazione ha ottenuto 86 milioni di dollari. Cruise in questi anni ha lavorato e girato molto anche in Italia, lavorando con produttori e registi italiani. Un grande produttore cinematografico ha raccontato proprio sul conto dell’attore un fatto inaspettato. Vittorio Cecchi Gori in una vecchia intervista rilasciata a Il corriere della sera raccontò un episodio accaduto con Tom.

E’ successo mentre stavano girando in Sicilia Top Forget Palermo. L’attore ed altri presenti dissero allora di voler giocare a pallone, intendendo il basket. Ebbene, partiamo col dire che Vittorio raccontò che al lancio della palla si ruppe il mignolo destro. Nel corso della chiacchierata ha poi svelato anche un retroscena sull’attore. Fu proprio Cruise ad accompagnarlo in ospedale e a quanto pare, la sua guida fu tutto tranne che tranquilla: “Per l’ospedale si impuntò che voleva guidare lui, sulle stradine del Palermitano come se fosse Top Gun: non so come abbiamo fatto ad arrivare illesi al pronto soccorso…“.