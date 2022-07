Uomini e Donne, da poco si sa che stanno insieme e adesso lei è incinta

Dopo Uomini e donne ha ritrovato l’amore: da poco si sa che stanno insieme, ma adesso lei è incinta, grande gioia per la coppia.

È stata una delle corteggiatrici più amate di tutta la storia di Uomini e donne, ma l’amore con la ‘a’ maiuscola la giovane donna l’ha trovato una volta spenti i riflettori del dating show di Canale 5. Stanno insieme da poco, ma lei ora è incinta: che gioia per la coppia!

Quando è entrata a far parte del programma di Maria De Filippi, la corteggiatrice si è facilmente fatta notare. A passare inosservato, infatti, non è stata solo la sua bellezza, ma anche il suo forte carattere. A distanza di pochissimi mesi dalla sua partecipazione al programma, la giovanissima donna riuscì ad uscire mano nella mano con il tronista di allora, ma dopo qualche tempo dall’inizio della loro relazione, si sono detti ‘addio’. Ad oggi, entrambi si sono rifatti una vita. Lui è innamoratissimo ed è pronto a diventare papà. Anche lei, dal canto suo, ha incontrato il suo attuale compagno poco più di un anno fa e si accinge a mettere su famiglia con lui. Sapete di chi parliamo?

Stanno insieme da poco, ma tra qualche mese l’ex di Uomini e donne sarà mamma: fantastico!

È sul suo canale social ufficiale – sul quale è attivissima – che l’ex volto di Uomini e donne è attivissima. Proprio qualche ora fa, approfittando di qualche ora di relax – ha risposto ad alcune domande più curiose dei suoi fan. Non solo in quest’occasione l’ex corteggiatrice ha rivelato di conoscere da diverso il suo attuale compagno da diverso tempo, ma di aver ufficializzato la loro relazione poco meno di un anno fa, ma ha anche svelato quanto la notizia della gravidanza abbia cambiato i loro piani. “Lo volevamo, lo abbiamo cercato. Non pensavamo di essere così fortunati”, ha detto, svelando di essere rimasta incinta poco tempo dopo il loro incontro.

In tantissimi ricordano Nicole Mazzocato e in altrettanto numerosi sono coloro che sono impazziti di gioia quando hanno scoperto della sua prima gravidanza. L’ex corteggiatrice di Uomini e donne è fidanzata con Armando Anastasio, calciatore napoletano. E, a quanto pare, sembrerebbe che il loro sia stato un vero e proprio colpo di fulmine.

Si legge chiaramente, quindi, che Nicole ed Armando stanno insieme da poco. Tuttavia, i mesi a disposizione, sono serviti per far capire ad entrambi il sentimento reciproco e il desiderio di mettere su famiglia.

Ad avercene di amori così, no? Auguriamo alla coppia tantissima felicità! Non vediamo l’ora di apprendere la notizia del nascituro. A proposito, sarà un maschietto o una femminuccia? Il gendar reveal ha conquistato tutti: congratulazioni!