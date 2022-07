Beautiful Anticipazioni, Ridge tradirà Brooke: chi è la sua amante? Non indovinereste mai; colpo di scena incredibile nelle prossime puntate della soap opera.

Non c’è pace per Brooke Logan e Ridge Forrester. Sebbene al momento, nelle puntate italiane di Beautiful, tra la coppia sembri regnare la pace, nuovi problemi sono dietro l’angolo per i ‘Bridge’.

E, come spesso accade, in Beautiful i problemi coincidono con un tradimento! Negli episodi in onda attualmente in Italia, il pubblico sta assistendo alla relazione clandestina tra Quinn e Carter: tra i due è scoppiata la passione e l’attrazione è difficile da frenare. Presto, però, anche Brooke e Ridge vivranno una nuova crisi, dovuta, ancora una volta, a terze persone… Scopriamo tutti i dettagli!

Beautiful anticipazioni, Brooke nuovamente tradita da Ridge: la sua amante la conosciamo molto bene

I triangoli amorosi, a Beautiful, non mancano mai. Basti pensare a quello formato da Liam, Steffy e Hope, che da anni appassiona il pubblico della soap opera. Ebbene, i telespettatori italiani sono avvisati: sta per scoppiare una vera e propria bomba in quel di Los Angeles! Tradimenti scottanti, a catena, che porteranno alla fine di diverse coppie storiche. Cosa accadrà a Brooke Ridge?

Tutto partirà col ritorno di Deacon Sharpe, ex fiamma di Brooke e padre di Hope. Un bacio tra l’uomo e Brooke ( nato da un piano diabolico di Sheila Carter) porterà ad una nuova crisi tra la Logan e il suo grande amore Ridge Forrester. Lo stilista starà a guardare? La risposta è no.

Oltre a Deacon e Sheila, infatti, tornerà presto in scena un altro amatissimo personaggio: si tratta di Taylor Hayes, ex moglie di Ridge e mamma di Steffy e Thomas. Ad interpretare la psichiatra è una nuova attrice, Krista Allen, che ha preso il posto della storica Hunter Tylo. Cosa accadrà dopo il ritorno di Taylor? Quello che tutti immaginiamo: un nuovo riavvicinamento a Ridge, complice la crisi dello stilista con Brooke.. Le anticipazioni americane rivelano che tra Ridge e Taylor ci sarà un bacio super appassionato!

Non ci resta che attendere la messa in onda di questi episodi in Italia per scoprire tutti i dettagli della ‘nuova’ storia tra i due ex coniugi. Voi preferite Ridge con Taylor o con Brooke?