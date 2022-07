“Sono distrutto”: terribile notizia, il cantante cancella il concerto dopo ciò che è accaduto

A seguito della terribile notizia accaduta, il cantante ha ritenuto necessario cancellare la data del suo concerto: l’annunio spiazza.

Una cosa è certa: l’amato cantante non si sarebbe mai immaginato che il suo concerto fosse preceduta da una vera e propria tragedia. Sperava tanto in questa data della sua tournée nella città che lui tanto ama, ma quando ha saputo della terribile notizia non ha potuto fare a meno di prendere una drastica decisione.

A distanza dello spiacevolissimo incidente accaduto sul palco dove si sarebbe dovuta esibire Elisa, un altro cantante ha dovuto fare i conti con una terribile notizia, decidendo di annullare la data del suo concerto. A svelare ogni cosa in merito, è stato proprio il diretto interessato. Attraverso un post condiviso sulla sua pagina Twitter, il giovanissimo cantante ha espresso tutta la sua solidarietà per il popolo colpito da questo drammatico evento. Scopriamo insieme di che cosa stiamo parlando.

Il cantante decide di annullare il concerto dopo la terribile notizia: cos’è successo

Sicuramente non sarà stata una decisione presa a cuor leggera, quella del cantante di annullare la data del suo concerto, ma è stato più che inevitabile. Pochissime ore prima dell’inizio del suo evento, la città è stata tempestata da un terribile evento. Pertanto, il cantante ha scelto di non tenere lo spettacolo. Stiamo parlando proprio di Harry Styles! Soltanto poche ore fa, il giovanissimo degli One Direction si è esibito a Parigi con il suo tour, ma ancora prima di questa data nella capitale francese si sarebbe dovuto esibire a Copenaghen. Cosa gliel’ha impedito? La risposta è semplicissima: l’attentato terroristico fatto in città per cui ci sono state diverse vittime.

“Sono distrutto per le vittime, le loro famiglie e tutte le famiglie che soffrono”, ha scritto Harry Styles su Twitter. Al momento, però, non è stata data alcuna informazioni sul recupero della data. Il giovane cantante, infatti, continuare la sua tournée in giro per il mondo, ma non si sa quando ritornerà in Danimarca.

Che fine hanno fatto gli One Direction?

Siamo certi che anche voi ve lo starete chiedendo: che fine hanno fatto gli One Direction? Insieme agli altri suoi compagni, anche Harry Styles faceva parte della famosissima boy band, ma siete curiosi di sapere cosa fanno oggi? Seppure il gruppo musicale non abbia mai ufficializzato il suo scioglimento, sembrerebbe che ciascuno dei suoi componenti abbia dato inizio ad una carriera da solista. Solo Malik, in contemporanea alla musica, ha sviluppato anche la passione per la moda.

Vi piacerebbe vederli insieme per una reunion?