Gf Vip, un volto amatissimo di Mediaset tra i ‘vipponi’ di Alfonso Signorini

Grande colpo per il GF VIP: ci sarà un volto amatissimo di Mediaset tra i ‘vipponi’ di Alfonso Signorini, non immaginerete di chi parliamo.

Rullo di tamburi: il GF Vip sta per ritornare! A distanza di pochissimo tempo dalla vittoria di Jessica Selassié, Alfonso Signorini sta progettando una settima edizione da non perdere! Avete letto anche voi quando è prevista la data d’inizio? Restate aggiornati, però: sembrerebbe che possa esserci qualche altra novità.

Seppure manchino poco più di due mesi all’inizio del GF Vip, sono tantissime le persone che si chiedono chi varcherà la famosa porta rossa a partire da Settembre prossimo. Recentemente, vi abbiamo parlato di un personaggio su cui sono stati puntati i riflettori per via della sua relazione con una showgirl famosissima. Ma non è affatto finita qui. Stando a quanto si apprende da Dagospia, infatti, sembrerebbe che Alfonso Signorini voglia a tutti i costi un volto amatissimo di Mediaset tra il cast del prossimo GF Vip. Sarà davvero così? Staremo a vedere! Una cosa è certa: si tratterebbe di un colpo pazzesco!

Il volto amatissimo di Mediaset sarà nel cast del GF VIP? Indiscrezione choc!

Così come per le due opinioniste scelte, anche per il cast Alfonso Signorini ha deciso di spiazzare tutti? A quanto pare, sembrerebbe proprio di si! Stando a quanto si apprende da Dagospia, infatti, sembrerebbe che il direttore di Chi voglia a tutti i costi un volto amatissimo di Mediaset nella sua quarta edizione consecutiva del GF Vip. Si tratta, quindi, di una vera e propria pietra miliare dello spettacolo italiano, apprezzatissimo da tutto il pubblico.

Curiosi di saperne di più? Ebbene. Stiamo parlando proprio di lei: Rita Dalla Chiesa! Al momento, non c’è ancora nulla di confermato o, per meglio dire, ‘firmato’, ma l’indiscrezione lascia sognare tutti.

Ha mai partecipato ad un reality?

Contattata da Fanpage, Rita Dalla Chiesa ha spiegato che ci sono stati dei contatti con Alfonso Signorini, ma non si è ampiamente sbottonata in merito. Quello che, però, adesso ci chiediamo è: l’amatissimo volto tv ha mai partecipato ad un reality? Assolutamente no! Seppure sia una conduttrice apprezzata con alle spalle una carriera navigata, la simpaticissima Dalla Chiesa non ha mai partecipato a programmi del genere. Che ne dite, sarà questa la volta buona? Ci auguriamo proprio di si!

Vi piacerebbe Rita Dalla Chiesa come concorrente?