Il Collegio, brutta notizia: un boccone amaro da mandar giù

Riconfermato anche per la prossima stagione di Rai Due, da settembre Il Collegio potrebbe riservare un colpo di scena che non piacerà a molti.

Come già anticipato, la settima edizione de Il Collegio non è più solo un’ipotesi: il docu-reality in onda dal 2017 sul secondo canale della tv di Stato ha registrato ottimi ascolti quest’anno e quindi tornerà a settembre per la gioia dei tanti fan che ha conquistato.

Stando a quanto si apprende, la sede che farà da sfondo alle avventure dei ragazzi sarà anche stavolta il Convitto Nazionale Regina Margherita di Anagni, in provincia di Frosinone. La data di inizio delle puntate è prevista per il 27 settembre, ma come sempre le riprese avranno luogo durante estate.

Mentre il pubblico attende il ritorno in onda del format con nuovi giovani protagonisti che vedremo studiare per la licenza media, Webboh ha lanciato una clamorosa indiscrezione su uno di volti più amati del programma. Si tratta di un membro del corpo docenti che potrebbe non essere presente nella settima stagione. E, a quanto trapelato, non sarebbe l’unico!

Il Collegio, duro colpo: nessuno se lo sarebbe aspettato

Il noto portale ha annunciato l’abbandono del programma da parte di una prof che per ben 5 edizioni è stata un vero pilastro de Il Collegio. Sarebbe Maria Rosa Petolicchio, la severissima docente di matematica e scienze la grande assente della nuova stagione. Una notizia che se dovesse dimostrarsi fondata lascerebbe gran parte dei telespettatori con l’amaro in bocca.

L’iconica prof è diventata negli anni una vera star ed immaginare la famosa scuola senza di lei e le sue ramanzine non è affatto facile. Ma c’è di più: secondo quanto fa sapere Davide Maggio, la Petolicchio potrebbe non essere l’unica a lasciare. La società produttrice Banijay sta cercando nuovi insegnanti da inserire nel cast tra cui quelli di storia e geografia ed arte. Indizio che farebbe pensare alla possibilità di abbandono anche da parte di Luca Raina ed Alessandro Carnevale, rispettivamente docenti di tali materie.

In attesa di altri aggiornamenti sulle novità de Il Collegio 7, a voi quale insegnante piaceva di più fra quelli finora protagonisti dello show?