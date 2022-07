Isola dei Famosi, Luca Daffrè spiega che vuole rimuovere il cervo tatuato: ecco il motivo; le parole dell’ex naufrago.

È stato uno dei grandi protagonisti dell’ultima edizione de L’Isola dei famosi. Pur essendo entrato in gioco a reality in corso, Luca Daffrè ci ha messo poco tempo a farsi amare dal pubblico, dimostrando grande abilità nelle prove fisiche e arrivando a conquistare il secondo posto.

Tra i suoi segni distintivi c’è, senza dubbio, l’enorme cervo tatuato al centro del petto: sin dai tempi di Temptation Island, l’ex tentatore è diventato famoso per quel tattoo, decisamente originale. Un tatuaggio che, però, pare abbia deciso di cancellare. A spiegarne il motivo è stato proprio lui; scopriamo i dettagli.

L’ex naufrago Luca Daffrè vuole rimuovere il tatuaggio del cervo: ecco perché

Che significato ha il tatuaggio del cervo di Luca Daffré? In tanti se lo chiedono, sin dagli inizi della carriera televisiva del bel trentino , tra Tempation Island e Uomini e Donne. A fare chiarezza sulla questione è stato proprio lui, intervistato d Superguida Tv.

Alla domanda sul significato del tatuaggio, il secondo classificato all’Isola spiega che, quando lo ha fatto, gli ha dato molto valore. Col tempo, però, qualcosa è cambiato: “Oggi mi pento parecchio. Per me il cervo è un solitario, un po’ come me. Edoardo mi prendeva in giro parecchio. Vorrei toglierlo, ma più che toglierlo camuffarlo.”

Insomma, Luca ha tatuato il cervo in quanto simbolo di solitudine, ma, ad oggi, l’ex naufrago avrebbe intenzione di modificare il disegno. Non ci resta che attendere per scoprire se e come Luca cambierà il suo famoso cervo. A voi piace il suo tatuaggio?

Luca Daffrè a Uomini e Donne

Come abbiamo detto, Luca è stato uno dei tentatori a Temptation Island, nell’edizione del 2018. Successivamente, però, ha preso parte anche a un’altra trasmissione targata Maria De Filippi…e per ben due volte. Daffré è stato corteggiatore ad Uomini e Donne sia durante il trono di Teresa Langella che, l’anno successivo, in quello di Angela Nasti. Entrambi i percorsi non ebbero lieto fine e, al momento, Luca non ha ancora trovato l’anima gemella.