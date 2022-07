Lino Banfi commuove tutti: cosa ha chiesto a Papa Francesco; il toccante retroscena sull’amatissimo attore.

Uno di famiglia. È così che gli italiani considerano Lino Banfi, uno degli attori più amati di sempre. Una carriera illustre, che è iniziata più di 60 anni fa, proprio come la meravigliosa storia d’amore con la sua Lucia.

Sono ben sessanta gli anni di matrimonio che legano Lino all’amatissima moglie Lucia Zagaria: i due si sono conosciuti quando lei aveva 13 anni e lui 16. E, in una lettera pubblicata sul settimanale Intimità, l’attore ha espresso una richiesta da brividi a Papa Francesco che riguarda proprio la sua amata moglie, da tempo malata di Alzheimer.

Lino Banfi, la commovente richiesta a Papa Francesco: c’entra la moglie Lucia

Una richiesta commovente, quella che Lino Banfi ha fatto a Papa Bergoglio, in una toccante lettera pubblicata su Intimità. Una lettera in cui l’attore fa da portavoce alla moglie Lucia, raccontando al Papa il suo più grande desiderio.

“Ho chiesto al Santo Padre quello che mi hai chiesto di chiedere precisamente. Gli ho raccontato il tuo desiderio di andarcene insieme, nello stesso momento, tenendoci per mano come abbiamo fatto sempre”. Queste le commoventi parole di Lino Banfi, che, già in una recente intervista a Verissimo, aveva raccontato di questo desiderio di Lucia. Nella lettera, l’attore aggiunge che il Santo Padre gli ha risposto che, sebbene non abbia questo potere, pregherà per loro.

Lino Banfi racconta il suo grande amore a Verissimo

In una puntata di Verissimo dello scorso ottobre, Lino ha spiegato quel è secondo lui il segreto di un amore così duraturo: “Non c’è una ricetta, la ricetta è la costruzione di una casa in comune, di sacrifici, di sofferenze. Questi grandi amori sono calcestruzzo che si cementa, si ferrea. Diventa una casa antisismica, non si demolisce più. Se questa coppia si separa e qualcuno se ne va prima dell’altro, è come se prendi una fotografia e la stracci a metà. Puoi mettere tutta la colla del mondo, non sarà mai come prima, c’è sempre qualche cosa che non va.”