L’ora-inchiostro contro piombo, ultima puntata da non perdere: ci sarà una seconda stagione?

Manca pochissimo all’ultima ed imperdibile puntata de L’Ora-inchiostro contro piombo, ma in tanti si chiedono se ci sarà una seconda stagione.

È arrivato il momento che tutti stavano aspettando con ansia: stasera, Mercoledì 6 Luglio, andrà in onda l’ultima ed imperdibile puntata di L’Ora-inchiostro contro piombo. Le sue anticipazioni ci dicono che sarà un appuntamento choc, ma voi lo seguirete? Noi assolutamente si! Anzi, vi diremo di più: non vediamo l’ora di scoprire come andrà a finite.

Tratto da una storia veramente accaduta, la mini serie tv di Canale 5 ha portato in scena una tematica carissima contro tutti: la lotto tra il bene e il male! Da una parte, infatti, vi è Antonio Nicastro – i cui panni sono vestiti da Claudio Santamaria – con la sua redazione de L’Ora. Dall’altra, invece, vi è la mafia e i suoi ‘scagnozzi’. Si tratta, quindi, di una fiction che ‘denuncia’ gli orrori della mafia, mettendo d’accordo tutti. Sin dalla sua prima puntata, infatti, L’ora-inchiostro contro piombo ha registrato buonissimi ascolti. È proprio per questo motivo che in tanti sono curiosi di sapere se ci sarà una seconda stagione.

L’ora-inchiostro contro piombo, ci sarà una seconda stagione?

Mai come quest’anno, Mediaset si è di gran lunga superata con le fiction. A partire da ‘Buongiorno mamma’ – di cui ci attendono i nuovi episodi – fino a Giustizia per tutti – il cui finale di stagione è stato choc – Canale 5 ha proposito delle serie tv piuttosto interessanti. L’ultima sta andando in onda in queste settimane e terminerà proprio stasera. In attesa, però, di scoprire cosa accadrà nell’ultima appuntamento de L’ora-inchiostro contro piombo, siete curiosi di sapere se ci sarà una seconda stagione? Ecco cosa abbiamo appena scoperto.

Sono in tantissimi coloro che sono curiosi di sapere se ci sarà un prosieguo o meno de L’ora, ed è proprio a loro a cui è rivolto questo nostro articolo. Purtroppo, però, dobbiamo darvi una spiacevolissima notizia: non abbiamo alcuna notizia in merito. Per meglio dire: sembrerebbe che non ci sia in vista nessuna seconda stagione della serie tv. Così come ‘Storia di una famiglia perbene’, anche L’ora è progettato come mini serie. Pertanto, non è previsto nessun continuo. A convalidare ancora di più questa ‘tesi’, è il fatto che L’ora è stato prodotto nel 2019 e solo ora è andato in onda in Italia. Qualora ci fosse stato un prosieguo, quindi, sicuramente l’avremmo già saputo.

Vi sarebbe piaciuta una seconda stagione? A noi si, tantissimo!