“Mangiare la cacca”: Kim Kardashian lascia tutti senza parole con le sue dichiarazioni; le parole della star non sono passate inosservate.

È una delle star più famose ed influenti al mondo. Ogni nuovo scatto ed ogni outfit di Kim Kardashian attirano l’attenzione di milioni di fan, provenienti da ogni angolo del pianeta. Così come non passano inosservate anche le dichiarazioni della influencer statunitense.

Soprattutto quando, come accaduto in una recente intervista al New York Times, l’imprenditrice ha ammesso senza peli sulla lingua che arriverebbe persino a “mangiare la cacca”, ma ad una condizione. Una frase che, inevitabilmente, ha fatto molto discutere: scopriamo cosa c’è dietro le dichiarazioni della splendida Kim.

Kim Kardashian: “Potrei anche mangiare la cacca se…”, le parole della star sconvolgono tutti

Si, lo ha detto davvero. Kim Kardashian si è raccontata in una lunga intervista al New York Times, in cui ha ribadito l’importanza che ha per lei e per il suo lavoro il lato estetico. Per questa ragione, per Kim è fondamentale nascondere i segni dell’avanzamento dell’età. A tal punto che la Kardashian ha ammesso che sarebbe disposta davvero a tutto pur di sembrare più giovane!

“Proverei qualsiasi cosa, se mi dicessero che mangiando cacca ogni singolo giorno sembrerei più giovane, potrei farlo. Potrei proprio”. Queste le parole della star statunitense, che rendono decisamente l’idea di quanto sia importante per lei mantenersi giovane. Si tratta, chiaramente, di una dichiarazione volutamente esagerata, ma le parole della Kardashian hanno, comunque, scatenato non poche polemiche. In molti, sui social, hanno commentato negativamente l’ossessione della star per l’eterna giovinezza, ritenendolo un messaggio sbagliato.

Kim Kardashian lancia la sua linea di Skincare

Quel che è certo è che per Kim la bellezza estetica è un vero e proprio ‘must’: lo dimostra la sua prima linea di skincare, la SKKN by Kim, uscita lo scorso 21 giugno. Un brand ricco di prodotti atti a rendere la pelle lucente e, ovviamente, a rallentarne l’invecchiamento: il trattamento prevede nove passaggi dal tonico al detergente, dalla crema idratante all’esfoliante. Insomma, un vero e proprio sogno!