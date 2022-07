Ricordate com’era Melissa Morris a Vite al Limite più di 10 anni fa? Da pelle d’oca

Melissa Morris è stata la prima paziente del dottor Nowzaradan a Vite al Limite, ma ricordate com’era più di 10 anni fa? Sconvolgente.

Era esattamente il 2012 quando Vite al Limite andava in onda per la prima volta in assoluto, cavalcando l’onda del successo. Da quel momento, il programma è diventato inarrestabile ed ha visto alternarsi una serie di pazienti. Tra i tantissimi che abbiamo conosciuti e di cui abbiamo apprezzato le trasformazioni, il pubblico non può fare a meno di ricordarsi la storia di Melissa Morris.

Apripista della prima edizione di Vite al Limite, la stessa di Donald Shelton – oggi irriconoscibile – e Henry Fotts – protagonista di un tragico epilogo – Melissa Morris è stata la prima paziente in assoluto del dottor Nowzaradan nello show di Real Time. La sua storia è stata raccontata in ben due episodi, ma subito si è dimostrata indimenticabile. Dopo la partecipazione a Vite al Limite, infatti, la vita della simpaticissima Morris è letteralmente cambiata. Non solo è dimagrita tantissimi chili, battendo ogni tipo di record, ma ha anche trovato un impiego presso lo studio del dottor Nowzaradan. Insomma, davvero clamoroso. Quello che, però, adesso vi chiediamo è: ricordate com’era prima di iniziare la dieta del medico chirurgo?

Com’era Melissa Morris prima di Vite al Limite? Parliamo di più di 10 anni fa

Sono state davvero tantissime le trasformazioni sconvolgenti che si sono alternate in queste dieci edizioni di Vite al Limite, ma quella di Melissa Morris difficilmente può essere dimenticata. Entrata a far parte del programma con un peso di 290 kg, la donna del Texas ne è uscita completamente cambiata con in meno 187 kg. Davvero clamoroso, vero? Ad oggi, seppure non sappiamo con certezza a quanto ammonti il suo peso forma, non si può fare a meno di notare quanto la sua forma fisica sia sempre più pazzesca.

Quello che adesso, però, vi chiediamo è: ricordate com’era Melissa Morris ai tempi della sua primissima visita col dottor Nowzaradan. Pesava quasi 300 kg, come dicevamo, ma come si mostrava? Davvero sconvolgente, non c’è che dire. Guardate qui:

Davvero sconvolgente, non trovate?