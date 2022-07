“Mi faccio troppo male”: Alessia Marcuzzi confessa proprio tutto

In una sua intervista Alessia Marcuzzi si è lasciata andare ad una rivelazione a cuore aperto: “Mi faccio troppo male”, a cosa si riferisce.

Siamo soliti pensare che i Vip siano impenetrabili e che non si lasciano affatto scalfire dai commenti degli altri. Invece, non è affatto così! Ce lo ha dimostrato, ad esempio, un po’ di tempo fa Luca Argentero, che sul suo canale Twitter ha risposto ad un commento di un suo hater. E ce ne ha dato la conferma Alessia Marcuzzi.

Era esattamente il 2020 quando Alessia Marcuzzi – a distanza di qualche mese dal suo ‘addio’ a Mediaset – si è ampiamente raccontata sulle pagine del settimanale Grazia. Anche lei, proprio come ha fatto recentemente Cristina D’Avena, in quest’occasione ha scandagliato la sua vita. Ed ha portato a galla alcuni di quegli episodi che l’hanno fortemente colpita. È proprio su uno di essi che l’amatissima conduttrice si è lasciata andare ad una confessione a cuore aperto. “Mi faccio male”, ha detto a Grazia. A cosa fa esattamente riferimento, però? Scopriamolo!

La confessione senza peli sulla lingua di Alessia Marcuzzi: “Mi faccio male”

Non è assolutamente la prima volta che vi parliamo di Vip che sono rimasti profondamente colpiti dalle esternazioni dell’opinione pubblica. Proprio recentemente, ad esempio, vi abbiamo parlato di Simona Ventura e della ‘calunnia’ che l’ha fatta soffrire, ma anche del famosissimo cantante. Se si parla, però, di commenti che non hanno lasciato indifferenti i diretti interessati, non si può fare a meno di parlare anche di Alessia Marcuzzi. Nel 2020, infatti, la conduttrice ha svelato qual è stato il commento che l’ha più ferita.

“Lo sai cosa dicono di me? Che faccio figli con tutti”, ha raccontato Alessia Marcuzzi a Grazia. Commenti piuttosto meschini, da come si può chiaramente comprende, ai quali la conduttrice non mancava di rispondere. Quando, però, si è resa conto che questo non era un atteggiamento sano nei suoi confronti, ha scelto di lasciar correre le accuse. “Mi faccio male”, ha detto ancora.

Voi, invece, cosa avreste fatto? Dareste pan per focaccia ai vostri followers o no?