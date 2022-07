Sapete chi è la mamma di Roberta Capua? Spunta un retroscena che non tutti conoscono

Chi è la mamma di Roberta Capua? Spunta fuori un retroscena che non tutti conoscono: nessuno l’avrebbe mai immaginato.

Non potevamo affatto chiedere di meglio: dopo il saluto di Alberto Matano per le vacanze estive, a rendere speciale ed indimenticabile il pomeriggio italiano sono proprio Roberta Capua e Gianluca Semprini – di cui vi abbiamo svelato un retroscena incredibile – al timone di Estate in diretta.

Conduttori per la seconda volta consecutiva del programma che sostituisca La Vita in diretta in estate, Roberta Capua e Gianluca Semprini stanno conquistando tutti. Sarà per la loro simpatia, ma anche professionalità e bravura, fatto sta che i due conduttori si dimostrano ancora una volta imbattibili. A proposito dell’ex Miss Italia, sapete chi è la sua mamma? Seppure sia amatissima, sappiamo con certezza che non tutti conoscono questo retroscena sulla conduttrice napoletana.

Conoscete la mamma di Roberta Capua? Forse non tutti lo sanno, ma lei..

Ad oggi, Roberta Capua è una conduttrice amatissima. Attualmente al timone di Estate in diretta insieme a Gianluca Semprini, la simpaticissima conduttrice è stata la colonna portante di tantissimi programmi tv, oltre ad essere uno dei volti più apprezzati dello spettacolo italiano. Ricordate, però, quando è arrivato il suo esordio in tv? Era esattamente il 1986 quando la bella Roberta, davvero giovanissima, conquistava la fascia di Miss Italia e iniziava a cavalcare l’onda del successo.

Dopo aver vinto Miss Italia, quindi, Roberta Capua ha iniziato a cavalcare la cresta dell’onda, diventando un volto amatissimo. Vi siete mai chiesti, però, chi sia sua mamma? Cercando informazioni sul suo conto, abbiamo scoperto un retroscena che non tutti conoscono. Sapete, ad esempio, che la madre della Capua si chiama Marisa Jossa? Il suo nome non vi risulta affatto nuovo, vero? Avete pienamente ragione! Stiamo parlando, infatti, della Miss Italia eletta nel 1959 alla sola età di 21 anni.

Com’è diventata dopo Miss Italia?

Così come sua figlia, anche Marisa Jossa ha conquistato tutti con la sua bellezza, ma com’è diventata oggi? Spulciando il canale di Roberta Capua, abbiamo rintracciato questo vecchio scatto del 2018. Non sappiamo a quanti anni risalga, ma si può chiaramente notare quanto la bellezza dell’ex Miss Italia sia sempre immensa. Eccole:

Tale madre, tale figlia: non credete?