Amici, tutti senza parole per quello che è successo: c’è anche l’annuncio

Doccia gelata per il pubblico di Amici: nessuno riteneva possibile ciò che è successo, l’annuncio arrivato via social è da non credere!

Sebbene la ventesima edizione di Amici che ha visto vincere la ballerina Giulia Stabile sia stata sicuramente bellissima, quella numero 21, conclusasi lo scorso maggio con la vittoria di Luigi Strangis, non è stata da meno. Il pubblico è rimasto molto affezionato ai ragazzi che ne hanno fatto parte e la notizia giunta in questi giorni ha causato grande dispiacere.

Come ogni anno, anche ad Amici 21 abbiamo potuto ammirare talenti in erba che di sicuro faranno strada nel mondo dello spettacolo. Abbiamo anche visto però nascere diverse storie d’amore, corrisposto o meno, ma tutte bellissime. Tra le coppie che si sono formate tra i banche della scuola più famosa d’Italia c’è quella formata da Alex Rina e Cosmary Fasanelli, che ha conquistato tutti.

Nonostante gli alti e i bassi vissuti all’interno del programma, sembrava che una volta usciti i due avessero trovato un buon equilibrio. Non a caso, terminata la sua esperienza televisiva, Alex ha subito rivisto la ragazza e sembrava che tra loro filasse tutto liscio. Come per i loro ex compagni, anche il giovane cantante e la bellissima ballerina hanno continuato ad essere seguiti con affetto dai fan che hanno sempre fatto il tifo per loro.

Ma ecco che in questi giorni è arrivata una notizia che ha sconvolto non poco i loro sostenitori: è stata Cosmary a darne l’annuncio.

Amici, storia al capolinea per Alex e Cosmary: cos’è successo

Nelle scorse settimane vi avevamo parlato di “un momento un po’ particolare”, come l’ha definito Alex intervistato a Casa Chi, tra i due ex allievi del talent. Parole che hanno sorpreso e preoccupato i fan e che a quanto pare anticipavano ciò che sarebbe successo poco dopo. Purtroppo, la rottura non è più solo un’eventualità ma un dato di fatto.

La Fasanelli ha ritenuto giusto avvisare i fan: lei e Rina si sono lasciati! “A volte non tutto va come ti aspetti e questo può far male”, scrive la ballerina in una storia su Instagram aggiungendo che al momento preferisce dedicarsi al suo amato lavoro. Per ora da parte di Alex non c’è stata alcuna dichiarazione sull’argomento.

A noi sembravano fantastici insieme, siete d’accordo?