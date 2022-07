Avete visto il costume di Cristina Marino? E’ una novità da non perdere

Avete visto il costume di Cristina Marino? Impossibile non far caso a quel dettaglio che non tutti hanno.

Cristina Marino è molto attiva sui social dove condivide degli scatti a dir poco meravigliosi. In molti possiamo ammirarla insieme a Luca Argentero. Da circa un anno la coppia è convolata a nozze con una cerimonia che proprio l’attrice aveva definito una favola, come l’aveva immaginata.

Nel giorno di anniversario ha pubblicato una serie di scatti e in basso al post ha scritto: “A te che esisti nei miei pensieri più belli, da prima che ti conoscessi”. Cristina e Luca sono una coppia molto affiatata, si amano da diversi anni e nel 2020 sono diventati genitori della piccola Nina Speranza. Ma sapete com’è scattata la scintilla?

L’attrice in una vecchia intervista ha fatto sapere che una volta, quando era a casa del futuro marito, aprì il frigorifero e in quel momento non ebbe più dubbi: “Mi sono detta sì, è lui, la prima volta che ho aperto il frigorifero a casa sua, sembrava che la spesa l’avessi fatta io”, aveva raccontato. Come abbiamo detto è abbastanza attiva sui social e nelle ultime ore tra le immagini condivise ce n’è una che non è passata inosservata, in particolare il suo outfit da mare. Cristina ha indossato un costume molto originale.

Cristina Marino, il look da mare: il costume indossato è una vera novità dell’estate

Bellezza da togliere il fiato e talento da vendere, Cristina Marino ha cominciato a farsi conoscere nel mondo dello spettacolo a piccoli passi fino a quando ha fatto poi il grande passo, ed oggi è un’affermatissima attrice.

Seguita sui social da migliaia di follower, condivide tanti scatti della sua quotidianità. Tra le ultime immagini pubblicate non è passata inosservata una, in cui quello che colpisce è il look da mare. Il costume indossato da Cristina non è per nulla banale: l’avete visto?

Eccolo! Che ne dite, non è bellissimo? Il particolare non sarà sfuggito a nessuno, il costume è intero di colore bianco e ha le maniche, dettaglio che non vediamo in tutti i capi estivi da mare. Le maniche si intrecciano con dei fili in avanti rendendolo ancora più particolare. Voi lo indossereste?