Baby K, il vero nome e quali sono le sue origini: il retroscena che in pochissimi conoscono

Tutti amano Baby K, ma sapete qual è il suo vero nome e le sue origini? È famosissima, ma in pochissimi conoscono questo retroscena.

Siete pronti ad una seconda puntata del Tim Summer Hits? A partire dalle ore 21:30 circa di Giovedì 7 Luglio, Stefano De Martino ed Andrea Delogu saranno al timone del secondo appuntamento del famoso ed amato evento musicale estivo.

Dopo l’incredibile successo riscontrato esattamente 7 giorni fa, sembrerebbe che l’evento musicale di Rai Due sia pronto ad intrattenere milioni di telespettatori con una seconda puntata da urlo. Avete visto i cantanti che si alterneranno a Piazza del Popolo stasera? Nomi bomba, ve lo assicuriamo: sicuramente ne vedremo delle belle! Tra i tantissimi artisti che si esibiranno stasera dinanzi ad una platea immensa, però, non possiamo fare a meno di citare lei: Baby K! Anche quest’anno – così come tutti gli altri precedenti – la splendida cantante sarà la protagonista dell’estate italiana con la sua ‘Bolero’. In attesa, però, di vederla esibirsi, in tantissimi sono curiosi di sapere qualche curiosità in più sul suo conto. Perché si chiama così? E, soprattutto, quali sono le sue origini?

Quali sono le origini di Baby K e il suo vero nome?

Da una parte c’è la sua bellezza, che non passa assolutamente inosservata, dall’altra c’è la sua bravura che raggiunge – anno dopo anno – dei livelli incredibili: Baby K è tra le artiste più amate del panorama musicale nostrano. Tra qualche ora, si esibirà sul palco del Tim Summer Hits, ma in tantissimi sono curiosi di sapere qualche cosa in più sul suo conto prima di questo momento? Procediamo con ordine! Vi siete mai chiesti quali siano le origini di Baby K?

Seppure sia amatissima e i suoi singoli riescano a mettere d’accordo tutti, in pochissimi sanno che Baby K è cresciuta tra Londra – dove ha iniziato a studiare musica – e Roma, ma non è affatto nata in Italia. Sapevate, infatti, che la cantante fosse nata a Singapore? A causa del lavoro di suo padre – sul web si legge che fosse un geofisico – la famiglia Nahum ha viaggiato tantissimo, stabilendosi nella capitale italiana solo quando suo padre è andato in pensione anticipata.

La domanda, però, che adesso tutti si fanno è: Baby K è il suo vero nome? Così come Coez, anche la cantante ha scelto uno pseudonimo? Assolutamente si! All’anagrafe, infatti, la giovane è stata registrata col nome Claudia Judith Nahum. Da dove deriva, quindi, il suo nome d’arte? Al momento, non abbiamo tantissime informazioni in merito. Sembrerebbe, però, che l’abbia scelto perché in tantissimi utilizzavano questo nomignolo per chiamarla.

Noi non vediamo l’ora che arrivi stasera per cantare e ballare con lei, voi?