La vita privata di Biagio Antonacci: chi è l’ex compagna? La conosciamo benissimo

Conoscete proprio tutto sulla vita privata di Biagio Antonacci? Scopriamo insieme chi è l’ex compagna e quella attuale: da non credere.

Così come quello di sette giorni fa, anche il seconda appuntamento del Tim Summer Hits di stasera sarà totalmente imperdibile. Gli artisti che si esibiranno sul palco allestito a Piazza del Popolo rappresentano il fior fiore della musica italiana e il pubblico dell’evento musicale non vede l’ora di divertirsi insieme a loro.

Come dicevamo, quindi, saranno davvero tantissimi gli artisti che renderanno unico e speciale l’appuntamento di stasera del Tim Summer Hits. Oltre a Baby K – di cui vi abbiamo recentemente un retroscena che conoscono in pochissimi – ci sarà anche il graditissimo ritorno di Biagio Antonacci. Avete letto proprio bene, si! L’idolo musicale degli ’90 e 2000, nonché autore di vere e proprie poesie, si esibirà sul palco di Piazza del Popolo. Prima di poter assistere alla sua esibizione ‘da vicino’, sono tantissime quelle persone che si chiedono qualche cosa in più sulla sua vita privata. La sua carriera, infatti, è nota a tutti, così come le sue canzoni, ma l’aspetto sentimentale? Scopriamo insieme chi è la sua attuale compagna, ma anche la madre dei suoi due primi figli.

Biagio Antonacci, la vita privata: chi è l’ex compagna?

È tra i cantanti più amati della musica italiana, ma in pochissimi conoscono Biagio Antonacci a 360 gradi. La sua carriera è risaputa ed è costellata di incredibili successi, ma cosa sappiamo sulla sua vita privata? Attualmente, l’amato cantante milanese è felicemente fidanzato con Paola Cardinale ed è da poco diventato papà per la terza volta, ma non tutti sanno che – nel suo passato – il buon Antonacci vanta una relazione con un volto conosciutissimo. Curiosi di sapere di chi stiamo parlando?

Forse non tutti lo sanno, ma Biagio Antonacci ha avuto una compagna – anche lei famosissima – per circa 10 anni, diventando papà di ben due adorabili ragazzi. Stando a quanto si apprende dal web, infatti, sembrerebbe che la loro relazione sia iniziata nel 1993 e che sia giunta al termine nel 2002 per motivi ancora adesso ignoti. Ad oggi, le loro strade continuano ad essere separate. Si può chiaramente comprendere, però, che questa è stata una storia piuttosto importante per il cantante. Curiosi di sapere chi è l’ex compagna? Si tratta di una ‘famosa’ figlia d’arte: Marianna Morandi, nonché figlia del grande ed immenso Gianni! Lo sapevate?

Chi è Paola Cardinale e che lavoro fa

Terminata la storia con Marianna Morandi, Biagio Antonacci ha ritrovato l’amore accanto a Paola Cardinale, la sua attuale compagna, diventando papà del piccolo Carlo nel Dicembre scorso. Lei, a quanto pare, è più giovane del cantante di circa 13 anni e svolge la professioni di giornalista. Sul canale social ufficiale, non ci sono foto di coppia, ma si può chiaramente comprendere che i due sono piuttosto affiatati.