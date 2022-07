Chi è e che lavoro fa la sorella di Fabrizio Moro: avete visto quanto si somigliano?

Non tutti lo sanno, ma Fabrizio Moro ha una sorella: sebbene lontana dal mondo dello spettacolo, il suo è comunque un lavoro ‘artistico’!

Tra i cantautori di maggior spessore, Fabrizio Moro è un nome di grido della musica italiana: i suoi brani sono vere poesie che solo un animo da artista può concepire. I suoi successi sono noti a tutti, ma sulla sua vita privata il celebre musicista 47enne è sempre stato piuttosto riservato. Sapevate, ad esempio, che ha un fratello ed una sorella?

Loro si chiamano Filippo e Romina ed ovviamente usano il cognome Mobrici che è anche quello del cantante all’anagrafe. Se Filippo è un allenatore di calcio, Romina svolge un mestiere sicuramente lontano dal mondo dello spettacolo ma che ha comunque a che fare con l’arte.

Non si sa con certezza quanti anni abbia, ma di certo è davvero una gran bella ragazza. Cresciuta nel quartiere di San Basilio a Roma, è poi andata a vivere con la famiglia in una frazione di Guidonia Montecelio, Marco Simone.

Conosciamo un po’ meglio Romina e, vi anticipiamo, resterete di stucco nel vedere come somiglia al fratello.

Romina Mobrici è la sorella di Fabrizio Moro: somiglianza impressionante!

Come ha raccontato Fabrizio ad Io Donna, sua sorella è una tatuatrice: inutile dire che con lei in famiglia, la passione di Fabrizio per i tatuaggi ha trovato libero sfogo! “Alcuni celebrano momenti importanti della mia vita (come i nomi dei miei figli, Libero e Anita), altri sono puramente decorativi”, ha rivelato nel corso dell’intervista.

Gli scatti sul suo profilo Instagram mostrano tutta la sua bravura nel disegnare sulla pelle delle vere e proprie opere d’arte. E’ probabile che non abbia un centro tutto suo e che collabori con vari studi. Vive nella Capitale, precisamente a Settecamini, ed ha ampliato la sua attività svolgendo anche lavori di microblanding alle sopracciglia. Infine, sbirciando sul suo profilo Instagram si può notare che è anche una bravissima pittrice.

In questa foto, si nota subito la forte somiglianza tra lei e il nostro amatissimo Fabrizio. A proposito, non perdetevi la sua esibizione stasera al Tim Summer Hits su Rai Due!