Dopo Vite al Limite è successo l’impensabile: non sta più nella pelle, clamoroso

Dopo la sua partecipazione a Vite al Limite è successo l’impensabile: la paziente del dottor Nowzaradan non sta nella pelle, clamoroso!

Vite al Limite le ha radicalmente migliorato la vita! Dopo essere entrata a far parte del programma di Real Time per il suo ingente peso, la paziente del dottor Nowzaradan ne è uscita completamente trasformata.

Dopo la sua partecipazione al programma, la paziente del dottor Nowzaradan ha cavalcato l’onda del successo. E il motivo è noto a tutti. Non solo – durante il suo percorso di rinascita nella clinica di Houston – la donna ha saputo catturare facilmente l’attenzione su di sé per via della sua drammatica storia, ma ha lasciato tutti a bocca aperta quando ha raggiunto un record imbattibile. Pensate, da un massimo di 353 kg, la paziente del chirurgo è arrivata a pesare ben 225 kg. Nulla a che vedere con quella di Melissa Morris, è vero, ma si tratta comunque di una trasformazione assolutamente da citare. Siete curiosi di sapere, però, cos’è successo dopo Vite al Limite? L’abbiamo rintracciata Instagram: è accaduto l’impensabile!

Dopo Vite al Limite non sta più nella pelle: è successo l’impensabile, che gioia!

In moltissimi l’avranno riconosciuta dalla foto riproposta in alto e in altrettanto numerosi sono curiosi di sapere che fine ha fatto oggi Charity Pierce dopo Vite al Limite. In uno dei nostri recentissimi articoli, vi abbiamo parlato della sua trasformazione ai tempi del programma e di come l’ex paziente del medico chirurgo iraniano appaia adesso a distanza di tempo dal suo percorso di dimagrimento. Adesso, però, vogliamo porre l’accento su quello che è successo subito dopo la sua partecipazione a Vite al Limite, per cui la bella Pierce non sta più nella pelle. E le continue foto social, ce ne danno ampia conferma. Curiosi di saperne di più?

Rintracciandola su Instagram, infatti, non abbiamo solo scoperto che Charity ha continuato a dimagrire tantissimo, ma che in questi ultimi mesi è stata colta da una notizia davvero fantastica: è diventata nonna! Ricordate che, al momento della sua partecipazione a Vite al Limite, la donna ha raccontato di essere aiutata da sua figlia? Ebbene. È proprio quest’ultima che è diventata mamma per la prima volta, rendendo felice ed orgogliosa la Pierce. Tra le tante foto che Charity è solita condividere sul suo canale social ufficiale, ce ne sono tantissime della sua piccola nipote. Lei si chiama Maya e – da come abbiamo potuto constatare dagli scatti condivisi – è piuttosto adorabile!

Doppia festa, quindi, per Charity Pierce dopo Vite al Limite. È riuscita ad ottenere il peso forma che desiderava da tempi, ma è anche diventata nonna! Insomma, che volere di più?