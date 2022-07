Festa grande per l’amato volto tv: non solo è mamma bis, ma è anche pronta a convolare a nozze

Festa grande per l’amatissimo volto di Canale 5: non solo è diventata mamma bis, ma è anche pronta a convolare a nozze, svelata la data.

Un periodo pieno d’amore, quello che l’ex amato volto tv sta trascorrendo ultimamente. Qualche settimana fa, è diventata mamma bis della piccola Mia, ma adesso è anche pronta a convolare a nozze. Insomma, emozioni interminabili!

Fino a questo momento, l’ex volto di Canale 5 è sempre stata solita far entrare i suoi followers nella sua vita da neo mamma bis. A partire dal racconto del parto fino a tutte le emozioni che ne sono seguite, la giovanissima influencer non si è affatto trattenuta nel raccontare la sua emozione per questo grandioso evento. In queste ultime ore, però, non ha perso occasione di poter svelare ai suoi ammiratori la data delle sue nozze. La proposta di matrimonio è avvenuto ad inizio Agosto scorso, ma solo tra qualche mese la giovane donna giurerà amore eterno al suo compagno. Festa grande, quindi, per la coppia! Non solo perché trascorreranno questo giorno con tutti i loro amici e parenti più stretti, ma anche perché avranno accanto a loro il frutto del loro amore.

Da poco mamma bis, tra più di un mese convolerà a nozze: festa grande per lei!

A distanza di un mese dalle nozze di Flora Canto ed Enrico Brignano, anche un altro ex amatissimo volto tv convolerà a nozze col suo compagno. A svelare la data – perché fino a questo momento non l’aveva fatto ancora – è stata proprio la diretta interessata. Dopo aver spiegato di aver fatto la prova d’abito da sposa e di essersi emozionata perché è stata la prima ‘senza pancia’, l’influencer ha rivelato al suo pubblico il giorno del suo matrimonio. Lui e il suo compagno, quindi, si sposeranno in Puglia il 27 Agosto prossimo. Di chi parliamo?

In tantissimi ricorderanno Sabrina Ghio! Ex ballerina di Amici ed ex tronista di Uomini e donne, la giovane romana è entrata nel cuore di tutti per la sua schiettezza e simpatia. A distanza di anni dal suo debutto in tv, però, la bella Sabrina continua ad essere amatissima. E ce lo dimostra il fatto che in tantissimi sono rimasti entusiasti quando hanno scoperto che è diventata mamma bis – dopo un periodo per niente facile – e che convolerà a nozze con l’uomo che le ha letteralmente cambiato la vita.

Chi è Carlo, futuro marito di Sabrina e padre di Mia

Dopo l’esperienza non andata bene a Uomini e donne, Sabrina ha trovato l’amore al di fuori del contesto televisivo. Oggi è felicissima! Ed oltre ad essere diventata mamma bis, è anche pronta a convolare a nozze. Chi è il fortunato? Purtroppo, abbiamo pochissime informazioni su di lui. Sappiamo, però, che il futuro marito della bella Ghio si chiama Carlo, ha origine campane ed ha 30 anni. Non ci è dato sapere cosa fa nella vita, anche se siamo certi che non appartiene al mondo dello spettacolo.

A Sabrina e a Carlo, vanno i nostri più sinceri auguri.