Isola dei Famosi, ex naufraga si candida per il programma di Maria De Filippi

L’ex naufraga lascia tutti senza parole: tornata alla vita di tutti i giorni, si propone per il famoso programma di Maria De Filippi.

Terminata la sua avventura a L’Isola dei Famosi, l’ormai ex concorrente ha lanciato una proposta shock alla regina di Canale 5 alias Maria De Filippi. Lo ha fatto nel corso di un’intervista rilasciata a Super Guida Tv lasciando davvero tutti senza parole. Cosa ne penserà la padrona di casa?

La sedicesima edizione del reality condotto da Ilary Blasi è giunta al termine ormai da più di una settimana e finalmente anche i finalisti hanno potuto riprendere le vecchie e sane abitudini seppur con qualche difficoltà.

E così, il vincitore Nicolas Vaporidis ed i compagni che con lui sono riusciti ad arrivare fino all’ultimo step del viaggio si stanno godendo l’affetto del pubblico che per mesi li ha supportati. Di sicuro, quasi tutti loro sono stati ottimi concorrenti ed hanno riscosso grande successo come dimostra il fatto che i telespettatori li abbiano voluti in gioco fino all’ultima puntata.

La proclamazione dell’attore romano come ‘re’ di questa stagione è avvenuta a seguito di un televoto flash con un’altra naufraga molto amata che ora, come ha confessato a Super Guida Tv, sembra intenzionata a partecipare ad un noto programma di Maria De Filippi!

Maria De Filippi, colpo di scena: l’ex volto de L’Isola dei Famosi vuole partecipare al suo programma

Da quanto in tv esistono i reality, non è raro vedere personaggi famosi passare uno di questi programmi all’altro oppure in altre trasmissioni sulla cresta dell’onda. Perciò, non è escluso che quanto proposto dall’ex naufraga non possa verificarsi.

A L’Isola dei Famosi, è stata tra i concorrenti più amati tanto da classificarsi seconda: i suoi simpatici siparietti sono stati un ingrediente fondamentale di questi mesi di gioco e rivederla presto in tv sarebbe magnifico per molti. Parliamo ovviamente di Carmen Di Pietro, vera mattatrice di quest’edizione che, insieme a suo figlio Alessandro, ci ha fatto divertire e ridere a crepapelle. Nell’intervista concessa a Super Guida Tv, l’ex moglie di Sandro Paternostro ha ammesso che le piacerebbe partecipare ad Uomini e Donne: “Facciamo un appello a Maria. E’ una trasmissione che seguo tutti i giorni e che mi piace tanto”.

Single da un po’ di tempo, Carmen non nasconde la voglia di trovare un uomo con cui condividere la vita: “Al momento non sono fidanzata, devo andarli a cercare con il lanternino. Se qualcuno mi dicesse dove stanno gli uomini io ci vado volentieri”.

A voi come sembra l’idea di un Trono Over con Carmen Di Pietro nel parterre? Di sicuro, l’allegria e le risate non mancherebbero mai, siete d’accordo?