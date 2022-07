Matrimonio a prima vista, è arrivata la notizia che tutti stavano aspettando

Matrimonio a prima vista, è arrivata finalmente la notizia che tutti stavano aspettando da tempo.

Uno dei programmi più seguiti su Real Time è Matrimonio a prima vista, arrivato con la messa in onda dell’ultima edizione da febbraio ad aprile all’ottava stagione. Il format soprattutto negli ultimi anni ha visto crescere il numero di telespettatori tanto che nel giro di pochi mesi, come per esempio l’anno scorso, sono state realizzate ben due edizioni.

L’ultima andata in onda ha visto in atto un vero colpo di scena: tre coppie su tre alla scelta finale decisero di restare insieme. Decisione che poi non è proseguita nell’episodio ‘e poi’, infatti Gianluca e Giorgia e Mattia e Cristina annunciarono la separazione.

La terza coppia, formata da Antonio e Giorgia, era rimasta insieme ma subito dopo la fine della messa in onda della puntata anche loro fecero sapere della rottura. Infatti ricordiamo che la stessa puntata di ‘Matrimonio a prima vista e poi’ era stata registrata qualche tempo prima della messa in onda su Real Time, e in quelle settimane poteva accadere di tutto com’è poi successo. Nelle ultime ore è arrivata una notizia che lascerà i telespettatori senza parole e super entusiasti: scopriamo insieme di cosa si tratta.

Matrimonio a prima vista è un esperimento sociale in cui un team di esperti forma delle coppie con persone che non si conoscono. Dopo il sì alla cerimonia e dopo aver passato un mese insieme, i protagonisti devono fare una scelta, restare insieme o divorziare.

Solitamente il format va in onda prima su Discovery plus e in seguito in chiaro su Real Time. Quest’anno per esempio il tempo di trasmissione dalla piattaforma al canale tv è stato brevissimo. Ma torniamo a noi, in alto vi abbiamo annunciato dell’arrivo di una notizia che lascerà i telespettatori senza parole.

Tenetevi pronti perchè sta per partire la nuova edizione, proprio così! L’annuncio è arrivato nelle ultime ore, il 15 luglio Matrimonio a prima vista torna. Attenzione però perchè l’annuncio è stato pubblicato sul profilo social di Discovery Plus, quindi, per il momento la nuova edizione è solo per gli utenti che hanno l’abbonamento. Per coloro che seguono il programma su Real Time bisognerà aspettare ancora un po’.