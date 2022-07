Nek da giovanissimo: in pochi lo ricordano così, com’è cambiato negli anni

In pochissimi ricordano Nek così da giovanissimo: spunta una vecchia foto del cantante, com’è cambiato nel corso degli anni.

Chi è non ha mai aperto il cassetto dei ricordi? Proprio recentemente, l’ha fatto Alessandra Celentano, condividendo un paio di immagini di sé da giovanissima. Spulciando il canale Instagram di Nek, però, ci siamo resi conto che anche l’amatissimo cantante l’ha fatto.

Soltanto qualche giorno fa, vi abbiamo parlato di una foto del passato di Nek che lo ritrae nel giorno del suo matrimonio insieme alla sua splendida moglie. Spulciando con attenzione il suo canale Instagram, però, abbiamo rintracciato un suo scatto da giovanissimo. Sembrerebbe che la foto sia da rintracciare intorno alla fine degli anni ’80 o inizi anni ’90, ma quello che non si può fare a meno di notare è la trasformazione a cui ha dato vita il cantante nel corso degli anni. Facendoci un attimo due conti, infatti, sembrerebbe che in questa foto, il buon Filippo Neviani abbia avuto poco meno di vent’anni. Insomma, un vero ragazzino! Curiosi di vederlo anche voi e constatare da vicino la sua trasformazione? Vi accontentiamo subito.

Nek da giovanissimo: avete visto questo scatto? Com’è cambiato

Tra i tanti volti che si alternano su Instagram, Nek è tra quelli più amati. Con un profilo che conta 1 milione di followers, il simpatico cantante utilizza il suo canale per intrattenere il suo pubblico e renderlo di partecipe di scatti piuttosto inediti. In attesa della puntata del Tim Summer Hits di stasera – durante la quale si esibirà anche il buon Filippo Neviani – siamo andati a dare un’occhiata al suo profilo ed abbiamo rintracciato un suo scatto da giovanissimo. Volete vederlo?

Forse non tutti lo sanno, ma ancora prima di iniziare la sua carriera da solista, Nek ha fatto parte di un gruppo musicale, chiamato White Lady. Ebbene. Lo scatto risale proprio a questi anni. E, quindi, tra il 1989 e il 1990. Siete curiosi di sapere com’era allora e com’è cambiato nel tempo? Guardate questo scatto, resterete a bocca aperta:

Un Nek ragazzino, quello raffigurato in questa foto del passato, ma che sembra non essere cambiato affatto negli anni. Qui era un giovincello, oggi è un cantante affermato, marito e padre adoratissimo, ma per il resto il buon Neviani è sempre identico al passato.