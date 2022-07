“Non stiamo più insieme”, dopo pochi mesi la rottura: si sono lasciati davvero, l’annuncio è arrivato attraverso Instagram.

Non è un periodo fortunato per le coppie nate in tv! Negli ultimi giorni, sui social, si stanno susseguendo diversi annunci di rottura, a partire da quello degli ex di Uomini e Donne Camilla Mangiapelo e Riccardo Gismondi, lasciatisi dopo sei anni. Ebbene, un’altra coppia è ‘scoppiata’.

Ad annunciarlo è stata proprio lei, attraverso un messaggio postato nelle sue stories di Instagram. “Non stiamo più insieme, purtroppo non sempre le cose vanno come speriamo”, ha scritto sui social. Scopriamo nel dettaglio cosa è accaduto.

Uomini e Donne, è finita tra la coppia nata in tv: “Non stiamo più insieme”

È durata solo pochi mesi la storia d’amore nata nello studio di Uomini e Donne. Era fine marzo quando il tronista ha scelto di iniziare una relazione a telecamere spente con una delle sue corteggiatrici. Relazione che, purtroppo, ha avuto vita breve.

“Vi chiedo solo un po’ di comprensione perché non sto passando un bel periodo”, questa la richiesta dell’ex corteggiatrice Valeria Cardone, dopo l’annuncio della fine della sua storia con Matteo Ranieri. Il tronista, archiviata la storia con Sophie Codegoni, si è rimesso in gioco nella trasmissione di Maria De Filippi e ha conosciuto Valeria. Tra i due sembrava procedere tutto a gonfie vele, ma qualcosa è andato storto. L’annuncio di Valeria è arrivato nelle scorse ore, dopo diversi giorni in cui le voci di una presunta crisi si erano fatte davvero insistenti. Ecco le sue parole.

Le parole di Matteo Ranieri su Instagram

Dopo Valeria, anche Matteo ha confermato la rottura. “Non è colpa di nessuno, non c’è odio né tanto meno rancore”, ha scritto l’ex tronista, che si difende da chi sostiene che avrebbe dovuto fare chiarezza prima sulla questione. “L’aver scelto di conoscere una persona davanti alle telecamere non mi rende vincolato né tanto meno moralmente obbligato a dover raccontare tutto quello che succede nella mia vita privata”, aggiunge il genovese. A voi piacevano insieme?