Paolo Belli, grave lutto per il conduttore: la tragica notizia

Paolo Belli, grave lutto per il conduttore e cantautore: la tragica notizia è arrivata attraverso i social.

Una dolorosissima perdita per Paolo Belli. Ad annunciare la triste notizia è stato proprio il conduttore e musicista, attraverso un post condiviso sui suoi canali social ufficiali.

Uno scatto accompagnato da poche ma significative parole: questo l’ultimo saluto apparso sui social del cantautore nelle scorse ore. Un post che, in pochi minuti, è stato inondato di messaggi di messaggi di affetto e vicinanza per Belli, colpito dalla tragica perdita.

Grave lutto per Paolo Belli: l’ultimo saluto sui social

Grave lutto per il musicista e protagonista di Ballando con le stelle Paolo Belli. Con un post condiviso sui social, il conduttore ha annunciato di aver perso la mamma. Una foto di mamma Pierina in primo piano, accompagnata dalle parole “Ciao mamma”: questo l’ultimo saluto virtuale che Paolo ha voluto dare alla sua mamma, che è scomparsa all’età di 81 anni. I funerali si sono tenuti questa mattina, giovedì 7 luglio 2022.

Secondo quanto riporta Fanpage.it, Pierina Rivi è morta all’ospedale di Scandiano, dove era ricoverata da diversi giorni dopo che le sue condizioni di salute si erano aggravate. La donna abitava a Salvaterra, frazione di Casalgrande in provincia di Reggio Emilia ed era un’ex commerciante. In passato, Pierina ha gestito diverse attività proprio a Salvaterra: un forno, un bar ed una rosticceria. Conosciuta e molto apprezzata in paese, era una storica volontaria della festa del PD di Villalunga.

L’annuncio della scomparsa di mamma Pierina è arrivato attraverso i social, dove, Paolo era solito condividere video in sua compagnia. L’ultimo lo scorso 25 maggio, giorno del compleanno di Pierina: “Oggi è il 25, il mio compleanno! In un attimo siete diventati grandi…”, sono le parole della donna, seduta sul divano al fianco dell’amato figlio. E non mancano immagini in cui, in dialetto reggiano, Pierina parla di cibo, tra proverbi e detti locali. Immagini dolcissime, che hanno raccolto migliaia di likes e commenti. Proprio come l’ultimo post condiviso da Paolo Belli, al quale in tantissimi hanno mostrato la propria vicinanza.

Tantissimi i volti noti che hanno lasciato parole d’affetto per il conduttore: da Mara Venier a Giorgio Panariello, da Jovanotti ad Antonella Clerici, da Orietta Berti a Giovanni Ciacci. E non mancano tanti protagonisti di Ballando con le stelle, trasmissione di cui Paolo è ormai un volto fisso da più di quindici anni: dalla giudice Carolyn Smith ad Alessandra Tripoli, da Anastasia Kuzmina a Raimondo Todaro, una valanga di amore ha invaso il post del conduttore in questo momento di profonda sofferenza.

Non possiamo che unirci a tutti loro e mandare le nostre più sentite condoglianze a Paolo Belli per la dolorosa perdita.