Soleil Sorge, da Miss Italia ad oggi: questo vecchio scatto mostra il cambiamento

Soleil Sorge, da Miss Italia ad Oggi: com’è cambiata l’ex gieffina in questi anni?

Soleil Sorge è stata sicuramente tra le protagoniste della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Nella casa è spesso stata al centro dell’attenzione, non solo perchè la sua personalità si scontrava con quella di altri concorrenti ma anche per la situazione creatasi con Alex Belli.

Infatti il rapporto tra lei e l’attore ha fatto molto parlare e anche discutere, e in molte dirette è stato il punto di inizio da cui sono state aperte nuove questioni. Sembrerebbe, come entrambi hanno avuto modo di dire in occasioni diverse che adesso non ci sia nessun tipo di rapporto, anche l’amicizia è andata a perdersi.

Per Soleil subito dopo il GF Vip è arrivata una grande proposta, ha assunto il ruolo di opinionista a La pupa e il secchione show, per poi, al termine del programma, ritornare a L’isola dei famosi per una breve presenza insieme a Vera Gemma. Chi conosce l’ex concorrente sa bene che prima ancora del reality condotto da Alfonso Signorini aveva partecipato proprio a L’isola e anche a Pechino Express. Ma prima ancora l’abbiamo vista ad Uomini e donne e ancor prima lei aveva iniziato facendo concorsi di bellezza, infatti si presentò nel 2014 a Miss Italia. Ecco, ma com’era allora?

Soleil Sorge da Miss Italia ad oggi, com’è cambiata l’ex concorrente: lo scatto

Si prospettano per lei tante belle novità, appena uscita dalla casa del GF vip l’abbiamo vista a La Pupa e il secchione e subito dopo a L’Isola dei famosi. Nelle ultime settimane Soleil ha dato vita ad un suo brand State Of Soleil, con meravigliosi capi d’abbigliamento e costumi bellissimi.

Anni fa ha anche partecipato al concorso Miss Italia, esattamente nel 2014, nell’anno in cui la vittoria fu di Clarissa Marchese. Soleil riuscì a posizionarsi nelle prime 10 posizioni, classificandosi al settimo posto. Ma avete mai visto com’era quando vi partecipò?

Questo è uno scatto ripreso da un video del 2014, in cui possiamo vederla nella serata in cui c’erano le finaliste intenta in un discorso. Qualche cambiamento lo notiamo, per esempio ha un’acconciatura oggi diversa dato che ha tagliato i capelli, anche il colore adesso è molto più luminoso, è cambiato anche il trucco. Dettagli che comunque non ne cambiano la bellezza!