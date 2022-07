Oggi tutti lo amano, ma sapete che cosa faceva Stefano De Martino prima del successo?

Ad oggi Stefano De Martino è un conduttore televisivo amatissimo, ma sapete che cosa faceva prima del successo? Il retroscena che in pochi conoscono.

Era esattamente il 2009 e Stefano De Martino, davvero giovanissimo, si presentava nella scuola di Amici come ballerino. Da quel momento, sono trascorsi esattamente 13 anni, ma dopo la sua partecipazione al talent il bel napoletano non si è mai più fermato.

Terminata la sua esperienza nella scuola di Maria De Filippi, che l’ha visto classificarsi al quinto posto, Stefano De Martino ha dato vita ad un’incredibile carriera nel mondo della danza. Subito dopo il talent, infatti, è partito per l’estero per studiare. Ed, una volta ritornato in Italia, è diventato uno dei ballerini professionisti dello stesso programma che l’ha lanciato nel mondo dello spettacolo. Detto “addio” al mondo della danza, poi, il napoletano è diventato uno dei volti simbolo della Rai, assumendo le redini in mano di tanti programmi di successo. Insomma, Stefano ne ha fatta di strada dopo Amici! Siete curiosi, però, di sapere che cosa faceva prima di entrare a far parte di questo mondo? Oggi è amatissimo, ma prima del successo cosa faceva?

Cosa faceva Stefano De Martino prima del successo?

Prossimamente ritornerà in tv con un programma imperdibile, Stefano De Martino. Prima di rivederlo nelle vesti da conduttore di una trasmissione del tutto inedita, siete pronti a conoscere un retroscena che, senza alcun dubbio, in pochissimi conoscono? Dopo la sua partecipazione al talent di Maria De Filippi, come dicevamo, l’ex ballerino di Amici ha cavalcato l’onda del successo ed oggi è amatissimo, ma cosa faceva prima di tutto questo? Forse non tutti lo sanno, ma il bel De Martino faceva tutt’altro nella vita per mantenersi.

La chiave del successo di Stefano De Martino è proprio questa: l’umiltà! Seppure sia un uomo di successo, l’ex ballerino non ha mai perso questa sua caratteristica. Non dimentica le sue origini, non smette mai di ringraziare i suoi genitori e non può affatto non ricordare tutti gli enormi sacrifici fatti per arrivare dov’è adesso. A proposito, sapete che cosa faceva prima della scuola di Amici? Nel 2019, nel programma di Real Time “Stefano De Martino – su di me”, ha raccontato di aver fatto il fruttivendolo e di aver sempre sognato di conoscere Belen.

La musica: la sua più grande passione

Seppure abbia detto ‘addio’ alla danza, Stefano De Martino continua a coltivare la sua passione per la musica. Sapete che, accanto alla professione da conduttore, l’amato napoletano si diletta anche nel ruolo di deejay? Non immaginereste mai a quanto ammonta il suo guadagno per una sola ora di musica.

Com’è strana la vita, vero? Ad oggi, Stefano può dire di avere tutto quello che desiderava da ragazzino!