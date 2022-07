Tananai ha una fidanzata? Com’è l’attuale situazione sentimentale del cantante

Tananai oggi è amatissimo e le fan di certo non gli mancano: in molte si chiedono se l’artista milanese abbia una fidanzata, scopriamolo!

Da febbraio di quest’anno la vita di Tananai è decisamente cambiata: quell’ultimo posto al Festival di Sanremo col brano Sesso occasionale è stato paradossalmente il trampolino di lancio per la sua carriera che lo ha portato a cantare addirittura con Fedez! La sua autoironia gli ha aperto le porte del successo, ma conoscete la sua vita privata?

Sono in molte a farsi questa domanda dato il carisma che il simpaticissimo Alberto Cotta Ramusino ha dimostrato di avere quando, dopo aver saputo di essere arrivato ultimo alla celebre kermesse del Teatro Ariston, si fece immortalare in una diretta Instagram mentre brindava e festeggiava con gli amici. Quel gesto ha letteralmente conquistato tutti ed anche chi non aveva avuto modo di apprezzare la sua canzone ha iniziato a seguirlo e ad interessarsi al suo percorso.

Diventato un personaggio amatissimo sul web, il 27enne milanese ha da poco pubblicato il tormentone estivo La Dolce Vita, insieme a Fedez e Mara Sattei e stasera 7 luglio lo vedremo esibirsi sul palco del Tim Summer Hits, evento musicale estivo condotto da Stefano De Martino e Andrea Delogu.

Apparso di recente tra le foto postate da Chiara Ferragni e suo marito durante un weekend in Salento, Tananai è attualmente impegnato con Fedez anche con le varie tappe del Radio Norba Battiti Live in onda su Italia 1. Tutto sembra quindi procedere per il meglio nella carriera del giovane cantante, ma sarà così anche in amore? Il suo cuore appartiene già a qualcuna? E se sì, chi è la fortunata?

La vita privata di Tananai: avete mai visto la fidanzata?

Come raccontò lui stesso ad Amadeus in occasione della manifestazione sanremese, nella vita di Tananai esiste già una donna che gli ha rubato il cuore. I più attenti però non si saranno persi l’indizio sull’identità della ragazza fornito proprio dall’artista durante un’intervista a Le Iene in cui rivelò che si trattava di colei che nel video del brano presentato a Sanremo Giovani, Esagerata, con cui ha conquistato il podio, lo prende a calci.

La bellissima fanciulla di cui si è dichiarato “innamorato” è Sara Marino. Come si evince dal suo profilo Instagram, dovrebbe essere laureata in Architettura al Politecnico di Milano. Vive nel capoluogo lombardo, ma non sotto lo stesso tetto del cantante. Appassionata di animali, fotografia e moda, Sara è davvero molto bella come si vede negli scatti di coppia o nelle foto in cui si mostra da sola sui social.

Giovani e tenerissimi, Sara ed Alberto sembrano molto innamorati, ma soprattutto dotati della stessa autoironia e voglia di non prendersi troppo sul serio. Non li trovate fantastici anche voi?