Alberto Castagna, com’è diventata e cosa fa nella vita la sua splendida figlia

Alberto Castagna, com’è diventata e cosa fa nella vita la splendida figlia dell’indimenticabile conduttore di Stranamore.

Era il 1 marzo 2005 quando una terribile notizia sconvolse il mondo della tv. All’età di 59 anni, diciassette anni fa, è scomparso Alberto Castagna, uno dei conduttori più amati del nostro piccolo schermo.

Protagonista di diverse trasmissioni di successo, è con Stranamore che ha raggiunto la massima popolarità e, ancora oggi, i telespettatori ricordano con affetto il programma e il modo delizioso con cui Alberto ne era al timone. Della sua carriera, illustre ed indimenticabile, sappiamo quasi tutto, ma non tutti sono a conoscenza che dalle nozze, celebrate nel ’94 e durate solo un anno, tra il conduttore Pucci Romano è nata Carolina. Avete mai visto la figlia di Alberto Castagna? Ve la mostriamo noi.

Chi è e cosa fa nella vita Carolina, figlia di Alberto Castagna

Aveva 13 anni quando il papà è scomparso improvvisamente a causa di un’emorragia interna. Oggi, Carolina Castagna ha 30 anni e la somiglianza con papà Alberto è notevole. Estremamente riservata e lontana dal mondo dello spettacolo, Carolina è laureata in Medicina, lavora in ambito medico e vive a Roma. Dal suo canale Instagram si evince che la trentenne sia appassionati di viaggi e fotografia: tantissimi e davvero incantevoli i suoi scatti in giro per il mondo. Carolina è nata dal matrimonio tra Alberto Castagna e la dermatologa Concetta Romano, conosciuta come Pucci: le nozze durarono solo un anno, dopo il quale il conduttore iniziò una storia con l’attrice Francesca Rettondini. Alberto e la prima moglie si riavvicinarono in seguito al primo malore del conduttore, che, successivamente, è poi tornato con la Rettondini. Ma avete mai visto Carolina?

La somiglianza con il papà vi emozionerà. Lo stesso sorriso e lo stesso sguardo dolce:

Due gocce d’acqua! Sul suo canale social, seguito da quasi 10 milioni di followers, Carolina condivide spesso ricordi del suo amato papà, che porta sempre nel cuore.

Alberto Castagna, il ricordo di Carolina in tv

“Credo che sia una questione di grande umiltà e grande umanità che lui aveva nei confronti di tutti. La gente mi manda messaggi affettuosissimi, è sempre molto piacevole. Papà non si era mai montato la testa”, queste la parole di Carolina, ospite a Bel Tempo Si Spera nel 2015. Secondo lei è proprio questo il motivo per cui, dopo anni, il pubblico ha un ricordo così bello del suo papà. “Di lui mi resta la grande simpatia, il fatto di essere sempre positivo. Lui era sempre molto serena in quello che affrontava, mi rassicurava sempre”, ha aggiunto Carolina, che ammette che lei per lui era il suo punto di forza, il motivo per cui non ha mollato nei momenti più difficili.