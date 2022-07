Amici, “Ho toccato il fondo”: solo adesso racconta tutta la verità

Dopo la partecipazione ad Amici racconta tutta la verità e lascia senza parole: “Ho toccato il fondo”, l’ex allievo si racconta

A quasi due mesi dalla finalissima di Amici che ha decretato Luigi Strangis come vincitore dell’ultima edizione, gli allievi del seguitissimo talent stanno seminando i loro frutti fuori dalle mura scolastiche. Ad Amici, ballerine/o e le e gli aspiranti cantanti hanno dimostrato di avere il talento giusto per ottenere successo nel mondo artistico.

A poco a poco, durante il loro percorso, abbiamo potuto conoscere meglio gli allievi del talent. Hanno conquistato i maestri ed ottenuto il banco all’interno della scuola di Amici. Sono giunti al Serale e proprio lì, dinanzi ai giudici hanno dato prova di loro stessi riuscendo a dimostrare quanto fossero forti, ambiziosi e coraggiosi nonostante tutto. Nonostante le difficoltà incontrate, nonostante tutto ciò che un percorso di ‘crescita’ può comportare. Un percorso di crescita sì, è ciò che lo stesso ex allievo ha raccontato in un’intervista a Fanpage. Quello ad Amici è stato un percorso che gli ha permesso di scoprire se stesso nella maniera più autentica: “Ho toccato il fondo“, solo ora racconta tutta la verità.

Amici 21, l’ex allievo solo ora racconta la verità: “Ho toccato il fondo”

Raggiunto da Fanpage, l’ex allievo di Amici si è raccontato ed ha riportato la propria esperienza all’interno del talent. E solo ora ha raccontato una verità incredibile. Ad Amici, Albe, nome d’arte di Alberto La Malfa, ha riscosso un successo clamoroso grazie al suo incredibile talento. E’ riuscito a conquistare il pubblico ed i fan da casa che non hanno mai smesso di seguirlo. Oggi, il giovanissimo cantante ha conquistato il primo disco d’oro con il brano ‘Millevoci’.

Ad Amici, Albe ha conquistato però anche il cuore di una delle ex allieve, Serena Carella, con la quale ancora oggi fuori dalle mura scolastiche ha una storia d’amore. A Fanpage il cantante ha raccontato e parlato della propria esperienza all’interno del talent parlando di quanto effettivamente questo percorso lo abbia cambiato. In particolare, Albe ha raccontato quanto questa esperienza gli abbia dato in un certo modo la possibilità di risalire dopo aver toccato il fondo. Al centro dell’attenzione Albe si sentiva in ansia, questo non gli permetteva sciogliersi ed essere se stesso.

“Non riuscivo ad essere me stesso, anche Luca (LDA) mi prendeva da parte e mi diceva ‘devi essere te stesso, come fai in casetta devi fare anche in puntata e la gente ti amerà perché sei vero“, ha detto Albe raccontando quanto i suoi amici cercassero di incoraggiarlo a vincere l’ansia e la paura. Ed ha poi aggiunto: “No che fossi finto, ma non ero totalmente io, ha fatto sapere. Questa cosa mi ha fatto un attimo andare giù, poi ho toccato il fondo e mi sono dato una spintarella per tornare su“, ha detto il ventiduenne.

Ebbene, abbiamo visto con quanta grinta è poi riuscito ad affrontare il suo percorso, riuscendo a dare il meglio di se. Siete d’accordo?