“Ci siamo sposati”: l’attore a sorpresa è convolato a nozze

“Ci siamo sposati”: l’attore è convolato a nozze e lo annuncia a sorpresa sui social pubblicando una serie di scatti del lieto evento.

E’ un periodo di grande festa, negli ultimi mesi abbiamo assistito alla coronazione di molti amori con la celebrazione del matrimonio, non sono mancate le nascite o anche lo sbocciare di nuovi rapporti.

Ed anche per l’attore è arrivato il momento, si è sposato a sorpresa dato che non aveva rivelato nulla prima, e lo ha annunciato sui social pubblicando una serie di scatti in successione in cui mostra alcuni spazi del lieto evento: “Ci siamo sposati! Questo fine settimana è stato senza dubbio il più felice della nostra vita”, ha scritto a corredo del post.

L’attore indossa un abito elegantissimo di colore beige acceso con una cravatta nera e anche la sua sposa ha sfoggiato un vestito bianco con delle scarpe di colore rosso. Lo abbiamo conosciuto molti anni fa grazie ad una famosa serie tv e in questi anni ha continuato a lavorare nel mondo della televisione. Adesso, ha trascorso uno dei giorni più belli della sua vita, si è sposato!

L’attore a sorpresa è convolato a nozze: “Ci siamo sposati”, l’annuncio sui social

E’ arrivato in modo del tutto inaspettato l’annuncio delle avvenute nozze. L’attore nelle settimane precedenti non aveva rivelato nessun nulla e il matrimonio a quanto pare, almeno per i fan, è stato una piacevolissima sorpresa.

Con degli scatti condivisi sui social ha messo al correnti tutti coloro che lo seguono di essersi sposato: “Ci siamo sposati. Siamo stati circondati dalle persone che più amiamo e che hanno dimostrato di amarci”, ha scritto a corredo di una serie di foto in cui appare insieme a sua moglie.

Ricordate Pablo Puyol? Impossibile dimenticare l’attore che abbiamo seguito nella serie televisiva spagnola Paso Adelante nei panni di Pedro Salvador, bene, proprio lui è convolato a nozze con Beatriz Mur, attrice, ballerina e presentatrice. Puyol lo ha fatto sapere in modo del tutto improvviso dato che non aveva svelato nessun cenno della preparazione delle nozze nelle settimane precedenti.

Nel giorno più bello della loro vita, la coppia ha indossato degli abiti meravigliosi e per nulla banali. Pablo ha sfoggiato un completo di colore beige più acceso con una cravatta nera e una camicia bianca, mentre la sposa ha indossato un abito con nella parte bassa un pantalone con un lungo drappo dietro come se fosse metà gonna. Il dettaglio evidente agli occhi di tutti sono le scarpe, Beatriz infatti ha usato delle calzature di un rosso acceso: un outfit da sposa molto bello e sicuramente originale. Nelle foto sono apparsi bellissimi e con un sorriso smagliante, segno della loro grande felicità.