La conduttrice torna in tv: nel nuovo programma vuole anche suo figlio

Sta per tornare sul piccolo schermo con una grande novità, ma stavolta la conduttrice vorrebbe al proprio fianco anche suo figlio!

Dopo un’assenza dalla tv durata oltre un anno, la famosa conduttrice sta finalmente per iniziare una nuova avventura con un programma completamente nuovo che partirà il prossimo novembre su Rai Due. Intervistata da Il Giornale, ha fornito qualche anticipazione sul progetto ed ha fatto una confessione clamorosa.

Oltre a spiegare i dettagli e l’idea su cui si basa il format che la vede al timone e che ha scritto personalmente in collaborazione con gli autori, l’amatissima presentatrice ha infatti rivelato che le piacerebbe fosse coinvolto anche il suo primogenito, oggi ventunenne. Non a caso, il ragazzo è stato in un certo senso parte attiva dell’elaborazione del progetto: “L’idea del programma mi è venuta proprio dal confronto con lui”, ha raccontato.

Non solo: oltre al figlio, non ha nascosto di voler includere anche altre persone a lei care come la figlia o addirittura lo stesso ex compagno. Di certo, se dovesse riuscire nell’intento, si tratterebbe di un bel colpo per lei che così regalerebbe una grande emozione ai tanti che speravano di rivederla in tv. Molti di voi avranno certamente capito di chi parliamo, vero?

Pronta a tornare in tv: la conduttrice stavolta vuole accanto suo figlio

Quando decise di darsi una pausa dalla televisione, di cui per trent’anni è stata uno dei volti più amati, i suoi milioni di fan stentarono a crederci. L’annuncio che fece sui social arrivò come un fulmine a ciel sereno ed è stato difficile per molti abituarsi alla sua assenza dagli studi Mediaset. Sì, perché è proprio lì che la bellissima 49enne romana ha costruito la sua formidabile carriera, conducendo tantissimi programmi di successo. Lei è ovviamente Alessia Marcuzzi, per anni padrona di casa del Grande Fratello, de L’Isola dei Famosi, de Le Iene e tantissimi altri storici show.

Nel lungo periodo trascorso lontano dalla tv, la Marcuzzi ha continuato a mantenere vivo il contatto con i suoi seguaci aggiornandoli costantemente sulla propria vita tramite i social. Ora, però, è il momento per lei di tornare a fare ciò che ama di più: a partire da novembre, la vedremo nel programma Boomerissima, che andrà in onda su Rai Due. Un ritorno anelato dai suoi fan più agguerriti ed a cui aveva già accennato quando era stata ospite dell’amica Mara Venier a Domenica In Show.

“Sarà un varietà che racconta musica, film, spot, oggetti, mode, fatti di cronaca. Ci saranno ospiti nazionali e internazionali, ricordi, travestimenti, sfide tra generazioni, ha svelato a Il Giornale. Visto che, come ha raccontato, l’idea è partita da una conversazione con suo figlio Tommaso Inzaghi, sulle differenze tra le varie generazioni, Alessia vorrebbe condividere questa esperienza proprio con lui. “Forse sì. Lo spero. Farò di tutto per costringerlo”, dice. Poi aggiunge che il ragazzo potrebbe trainare con lui anche i suoi amici, il che sarebbe sicuramente un ulteriore dettaglio interessante.

Secondo voi, mamma Alessia riuscirà a convincere il suo primogenito a lanciarsi in quest’avventura?