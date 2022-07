Durante il concerto ha un malore e sviene: attimi di paura per lui

Mentre si esibiva in un concerto del suo tour, il famoso musicista è svenuto sul palco: un malore che ha fatto preoccupare molto i suoi fan.

Dopo le restrizioni dovute alla pandemia che hanno caratterizzato gli ultimi due anni, tutti coloro che hanno un idolo musicale possono finalmente riassaporare la gioia di vedere esibirsi dal vivo i loro beniamini. Centinaia e centinaia i concerti organizzati per rivivere finalmente l’estate come eravamo abituati fino a prima del Covid.

Ovviamente, come accadeva anche prima, durante o poco prima di eventi del genere possono anche verificarsi degli imprevisti, talvolta anche parecchio spiacevoli. Se poi è proprio l’artista protagonista del concerto ad esserne colpito, la risonanza dell’accaduto aumenta in maniera esponenziale. Come ad esempio, la positività al Covid che ha costretto Mick Jagger a rimandare alcune date del suo tour europeo.

E’ proprio ciò che è successo pochi giorni fa negli Stati Uniti, quando un malore ha colto un chitarrista conosciutissimo e che tutti amiamo. Si trovava in Michigan al Pine Knob Music Theatre di Clarkston nelle vicinanze di Detroit, per una data del tour che lo vede impegnato attualmente. Dopo circa una ventina di minuti dall’inizio dello spettacolo, è svenuto sul palco e sono stati necessari i soccorsi medici. La notizia ha fatto subito il giro del web e la preoccupazione per lui è stata davvero tanta. Quando saprete di chi si tratta, restereste davvero senza parole!

Paura al concerto: colpito da un malore, sviene sul palco

Sono stati momenti concitati per tutti quelli immediatamente successivi al brutto episodio. Il musicista è stato soccorso dai sanitari che lo hanno portato via in barella. I membri dell’organizzazione hanno poi spiegato che il musicista ha avuto “un grave problema medico” invitando tutti a pregare per lui.

Michael Vrionis, manager dell’artista, attraverso l’Abc, ha invece riferito che il malore sarebbe dovuto al forte caldo e che le condizioni del cantante sarebbero abbastanza rassicuranti nonostante debba sottoporsi ad alcuni accertamenti. La star in questione è Carlos Santana, che stava tenendo uno dei concerti del suo tour Miraculous Supernatural 2022 Tour: Santana + Earth, Wind & Fire.

Vrionis ha comunque precisato che lo spettacolo previsto al Pavilion at Start Lake di Burgettstown, in Pennsylvania, sarebbe stato rimandato a data da destinarsi. Il chitarrista messicano, oggi 74enne, continua ad essere uno dei nomi più altisonanti della musica mondiale: ritenuto tra i migliori esponenti attuali del rock, ha venduto nel corso della sua carriera più di 80 milioni di dischi, tre Latin Grammy e ben 10 Grammy Awards.

Auguriamo al grande Carlos Santana di rimettersi in sesto al più presto e poter riprendere quanto prima i suoi meravigliosi ed emozionanti concerti!