Enrico Brignano, terribile episodio per la compagna: ha raccontato tutto solo dopo

In un video condiviso su Instagram, la compagna di Enrico Brignano racconta a tutti la brutta avventura vissuta in aereo.

Sempre molto attiva e seguita sui social, la bella e simpatica compagna di Enrico Brignano ha voluto rendere partecipi i suoi follower di quanto le è successo in questi giorni. Un episodio davvero sgradevole che ha lasciato tutti di stucco. Stavolta, l’ex tronista di Uomini e Donne ha davvero perso le staffe e, dal suo racconto, non si fa fatica a comprenderne i motivi.

Prossima alle nozze con il bravissimo comico romano, Flora Canto è nota per essere sempre molto solare, ma nel video pubblicato sulla celebre piattaforma appare veramente contrariata. Non è raro che i personaggi famosi esternino il loro malcontento per alcuni disservizi in modo da dare voce alla gente comune.

Grazie ai social ora è possibile diffondere queste notizie molto velocemente e magari aiutare qualcuno in difficoltà. Lo ha fatto di recente anche Simona Ventura, protagonista suo malgrado di una disavventura all’aeroporto di Capodichino insieme al compagno. Adesso invece è toccato a Flora Canto che ha raccontato per filo e per segno il suo disagevole (e mancato) viaggio di qualche giorno fa.

Enrico Brignano, durissimo sfogo della compagna: ha raccontato proprio tutto

Nel video la showgirl ha raccontato che giorni fa sarebbe dovuta partire per la Grecia con un volo WizzAir, ma quando venerdì notte è salita sull’aereo, è iniziato per lei e per gli altri passeggeri un vero incubo. Il velivolo è dovuto atterrare dopo poco dal decollo: “Stava per decollare quando ha fatto una brusca frenata – con gente che si è fatta anche male per il contraccolpo – per riabbassarsi e tornare indietro”.

Il volo in effetti non è partito e i viaggiatori non riuscivano a sapere con esattezza se il problema fosse un guasto al motore, ai freni o altro. Sono rimasti chiusi dalle 20 fino alle 24 mentre salivano a bordo i tecnici della manutenzione. Poi sono stati messi tutti in un garage, trecento persone, senza la possibilità di usufruire del bagno.

Il volo intanto era stato cancellato e sarebbe partito dopo 26 ore, ma a quel punto la Canto non ha potuto più viaggiare perché colpita dall’influenza visti gli sbalzi di temperatura a causa dell’accensione e spegnimento continui dell’aria condizionata.

Una situazione concitata, in cui alcuni sono anche svenuti. Quattro ore senza cibo né acqua, bambini esausti e intere famiglie lasciate in balìa dei sé stesse, senza nessuno a cui poter chiedere informazioni una volta scese dall’aereo. Dulcis in fundo, la futura sposa di Brignano non ha ricevuto alcun rimborso dal momento che il volo era stato posticipato. Lei, però, essendosi beccata la febbre, non è potuta partire.

